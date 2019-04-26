FETÖ'nün TSK Yapılanması Soruşturması: 210 Muvazzaf Askere Gözaltı Kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 115 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişimini, TSK içine sızdırdığı ve bire bir, 2'li, 3'lü gruplar halinde sivil unsurlara bağlılık yoluyla birbirini tanımayan hücreler şeklinde örgütlediği mensuplarına, sözde "abi-imam" tabir edilen sivil unsurların bir kısım örgüt hücrelerine talimat vermesi ve örgüt mensubu askerlerin girişime fiilen katılması yoluyla gerçekleştirdiği vurgulandı.

"Halen en büyük tehlikeyi oluşturan terör örgütü"

Örgütün TSK içine sızmış ve halen deşifre olmayan mensuplarının, darbe girişimine katılanlara oranla sayıca daha fazla olduğu belirtilen açıklamada, bu yönüyle terör örgütünün devletin anayasal düzenini tehdit yönünden halen en büyük tehlike oluşturan terör örgütü olduğu kaydedildi.

Örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik Başsavcılıkça 29 Kasım 2017'den bugüne kadar yürütülen soruşturmalarla ilgili bilgi verilen açıklamada, örgüt içi iletişim amacıyla örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle irtibat amacıyla kullandığı kamuya açık büfe, market ve benzeri yerlerde kurulu, ülke genelindeki hatların içeriklerinin incelendiği aktarıldı.

İnceleme sonunda, Başsavcılık tarafından söz konusu hatlardan ardışık ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibat kurulduğu tespit edilen bin 963 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve şüphelilerden 261'inin firari durumda olduğu belirtilen açıklamada, 459 şüphelinin ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunarak terör örgütünün deşifresinde faydalı bilgiler verdiği ve bin 45 kişinin ise tutuklandığı kaydedildi.

Tamamı muvazzaf 210 şüpheli

Aynı kapsamda, yeni operasyon yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, son operasyonla ilgili şu bilgiler verildi:

"Bugün itibarıyla aynı yöntemle tespit edilen; kuvvete göre tasnif edildiğinde 112'si Kara Kuvvetleri, 29'u Hava Kuvvetleri, 50'si Deniz Kuvvetleri, 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 5'i Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup, rütbeye göre tasnif edildiğinde ise; 5'i albay, 7'si yarbay, 14'ü binbaşı, 33'ü yüzbaşı, 47'si üsteğmen, 2'si teğmen, 102'si astsubay olmak üzere tamamı muvazzaf toplam 210 askeri personel şüpheli hakkında saat 01.00'den itibaren eş zamanlı uygulanmak üzere gözaltı ve yakalama talimatı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülmektedir."

115 şüpheli yakalandı

Soruşturma kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonda İstanbul'da 55, il dışında 60 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler 95 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.