Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek : Engelleri Birlikte Aşacağız

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşında yaşayan engelli vatandaşları makamında ağırladı. Vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Şimşek soru ve önerileri dinledi.

Engelli vatandaşların yaşam standartlarının yüksek tutulması için belediye olarak çok çalıştıklarını ifade eden Başkan Şimşek Hepimiz birer engelli adayıyız ve bunun farkında olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

ENGELLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ

GÖLBAŞINDA YAŞAYAN ENGELLI VATANDAŞLAR GÖLBAŞI BELEDIYE BAŞKANI RAMAZAN ŞIMŞEKI MAKAMINDA ZIYARET ETTI. ENGELLI VATANDAŞLARIN ISTEK VE ÖNERILERINI DINLEYEN BAŞKAN ŞIMŞEK ENGELLI VATANDAŞLARIMIZA ENGEL DEĞIL HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIZ DEDI.

Gölbaşı Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yüksek olmasını sağlamaya çalıştık. Bundan sonrada bu düşünceyle devam edeceğiz. Engelli vatandaşlarımıza engel değil her zaman destek olacağız. Engelleri Birlikte aşağız diye konuştu.

Engelli vatandaşlar Başkan Şimşeke Belediye başkanlığı görevinde başarılar dileyerek tebrik ettiler.