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TSK teröristlere göz açtırmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak sınırında Teröristlerin yuvaları olan Gara, Zap ve Avaşin Bölgelerine Önceden İnsansız hava araçları ile tespit ettiği noktaları hava operasyonu düzenledi.

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TSK teröristlere göz açtırmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak sınırında Teröristlerin yuvaları olan Gara, Zap ve Avaşin Bölgelerine Önceden İnsansız hava araçları ile tespit ettiği noktaları hava operasyonu düzenledi.

Hava hareketinin yapıldığı terör yuvalarında silah mevzileri, sığınak, barınaklar ve mühhimmat depolarına hedef alınarak yüzyüz başarı ile vuralarak, hedeflerin kullanılmaz hale getirilmiştir.

MSB: "Irak’ın kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

(İHA)

Bugün 10:23 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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