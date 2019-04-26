Ardahan'da Minik Muhtar Adayı Çağatay’dan Valiye Ziyaret

Ardahan’a bağlı Damal ilçesinin Otağlı köyünde 5 yaşındaki Çağatay Amanak’ın muhtarlık adaylığını açıklama videosu sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Otağlı köyünde yaşayan Çağatay Amanak’ın yerel seçimler öncesi çekilen videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Köylülerden birinin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde takım elbise giyen Çağatay Amanak’ın yöresel şive ile yaptığı sempatik adaylık açıklamaları izleyenleri gülümsetti. "Aday mısın?" sorusuna "Ben muhtar oluyorum. Rakiplerim, Sude ve Eren. Bunlar da azalarım olacak. Seçimleri kazanacağım" diyen küçük Çağatay’ın, seçimlerden sonra ilk işi Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’yı ziyaret etmek oldu.

Vali Masatlı, küçük muhtarı karşılarken "hoş geldiniz muhtarım" diye seslendi. Ardından makam odasında bir süre sohbet eden ikili arasında komik diyaloglar geçti. Küçük Çağatay, Vali Masatlı’nın odasında hediye edilen oyuncak araba ile oyun oynamayı da ihmal etmedi.

(Olgun Yıldız/İHA)