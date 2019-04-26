Aydın, “Hedefimiz 18 Sıkletin 18’inde De Olimpiyat Vizesi Almak”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Avrupa Şampiyonası’nda kazanılan başarıların sırları ve gelecekteki hedefler hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonası’nda 16 madalya kazandıklarını hatırlatan Musa Aydın, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir başarıya imza attık. Ayrıca 70 yıl aradan sonra 6 tane şampiyon çıkarttık. 6 kez İstiklal Marşımızı okuttuk. Avrupa’ya marşımızı ezberlettik. Daha önce 1949 yılında İstanbul’da yapılan şampiyonada 6 madalya almıştık. Ben bu başarıyı elde eden güreşçilerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Hedefimiz 18 Sıkletin 18’inde Olimpiyat Vizesi Almak''

Bu senenin olimpiyat arifesi bir sene olduğunu belirten Başkan Aydın, “Bundan dolayı bu Avrupa Şampiyonası önemliydi. Bizi 2020 Tokyo Olimpiyatları için umutlandırdı. Bu yılın sonunda yapılacak olan Dünya Şampiyonası da bu doğrultuda çok önemli. Burada ilk 6’ya giren güreşçiler vize alacak ve olimpiyatlara katılmaya hak kazanacak. Bütün hedefimiz 18 sıkletin 18’inde de vize alarak olimpiyatlara katılmak” şeklinde konuştu.

“Göreve Geldiğimiz Günden Beri Çok Büyük Başarılara İmza Attık''

Başarılarının sırrını açıklayan Aydın, “Bizim sporcularımız şampiyon olduklarında daha terleri soğumadan, minderden iner inmez Cumhurbaşkanımız arıyor tebrik ediyor. Bu bizim sporcularımıza büyük bir motivasyon sağlıyor. Biz bütün Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’na katılıyoruz. Hiçbir ülkenin Cumhurbaşkanı şampiyon olduğunda aramıyor. Böyle bir Cumhurbaşkanı’na sahip olmamız bizim için büyük bir avantaj. Çok şanslı olduğumuza inanıyorum. Kendilerine şükranlarımızı arz ediyorum. Şampiyona boyunca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bizi aradı, tebrik etti. Ayrıca bize bu yıl büyük bir maddi desteği oldu. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyorum. Böyle bir ekiple başarıyı gerçekleştirmiş olduk. Biz göreve geldiğimiz günden beri çok büyük bir başarılara imza attık. 2015 yılında ilk göreve geldiğimizde Avrupa’da 2 şampiyon, 2016’da 3, 2017’de 5, 2018 yılında 5 ve 2019 yılında 6 şampiyon çıkarttık. Bu anlamda başarımızı sürekli arttık” ifadelerini kullandı.

“Durmak Yok, Çalışmaya Devam”

Gelen başarılardan dolayı kendilerinden beklentilerin arttığını vurgulayan Başkan Musa Aydın, “Türk spor tarihine baktığınızda olimpiyattaki 94 madalyanın 63’ünü güreşte kazandık. Son olarak Rio Olimpiyatları’nda 8 madalyanın 5’ini güreşte aldık. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın ve milletimizin beklentisi çok yüksek. Bu beklentinin bilinci içindeyiz. Öyle inanıyorum ki 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemizi başarılı temsil edeceğiz. Bu 5 madalyayı 6’ya 7’ye çıkartacağız. O yönde çalışıyoruz. 2020 yılında ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip, marşımızı okutacağımıza inanıyorum. Sporda başarı psikolojiye bağlı. Moral motivasyon çok önemli. Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın bu anlamda çok büyük destekleri var. Uyumlu bir ekibimiz var. Durmak yok, çalışmaya devam” dedi.

“GÜREŞ, TÜRK MİLLETİNİ TEMSİL EDEN BİR SPOR”

Güreşin ata, peygamber ve milli spor olduğunu belirten Musa Aydın, “Güreş, Türk milletini temsil eden bir spor. Güce, tekniğe ve kuvvete dayalı bir branş. Bu yüzden millerimiz güreşe çok değer veriyor. Buradaki galibiyetle mutlu ve gurur duyuyor. Başarı olunca milletimizin daha çok oluyor. Bundan dolayı bizlere dua eden herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)