İstanbul Kapalıçarşı’da 244,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 244,70 liradan, bin 611 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 632 liradan, 223 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 227 liradan, bin 575 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 595 liradan, 787 liradan alınan Yarım Ziynet 797 liradan ve 394 liradan alınan Çeyrek Ziynet 399 liradan satılıyor.
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26 Nisan 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 244,70 lira oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz