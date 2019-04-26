Polis Koleji Sınavına Yönelik FETÖ Operasyonu: 41 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009'daki Polis Koleji sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine sızdırıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde eriştikleri soruları örgüt üyelerine verdiklerinin belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, soruları alarak Polis Kolejine yerleştiği belirlenen 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı belirtildi.
Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara'nın da arasında bulunduğu 13 ilde yürütüldüğü bildirildi.
Öte yandan, şu ana kadar şüphelilerden 12'sinin yakalandığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz