Trump’tan Rusya ve Çin’e Çağrı: “Hepimiz Nükleer Silahları Terk Edelim”

Amerikan Fox News’e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamaya işaret ederek "Başkan Putin, Rusya’da ABD ve Kuzey Kore’nin Lideri Kim Jong-un anlaşmalarına yardım etme fırsatı bulduğundan dolayı memnun olduğunu söyledi. Biz nükleer silahların terk edilmesini destekliyoruz ve bunu hepimiz yaptık. Rusya ve Çin de bu silahları terk etsin” dedi.

ABD Başkanı Trump, yetkililerden Rusya ve Çin’i silahların kontrolüne zorlamaya yönelik çalışma yapmasını da istedi.

ABD’li bir uzman, ABD yönetiminin, Rusya ve Çin dahil nükleer silahların azaltılması konusunda ilgili birim ve bakanlarla yoğun konsültasyonlar yaptığını aktardı.

Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkili, “Başkan, silahların kontrolünün Rusya ve Çin’i de kapsamasını ve buna bütün silahlar, savaş başlıklarının dahil edilmesini istedi. Buna daha önceki hiçbir yönetim teşebbüs etmedi” dedi. Yetkili, bu acil girişimin maksadının Rusya’nın anlaşmalarla düzenlenmemiş nükleer silahlarını yeni sınırlara çekmek ve Çin’i de silahların kontrolü anlaşmasına ikna etmek olduğunu belirtti.

Washington Post’tun ABD hükümet yetkililerine dayandırdığı haberde de Başkan Trump’ın, 21. Yüzyılda nükleer silah yarışının korkunç bir seviyeye ulaşmasının ardından hükümetine Rusya ve Çin ile silahların kontrolüne gitmeyi öngören bir hazırlık yapması emrini verdiği yazdı.

Trump’ın talimatının nasıl uygulanacağı konusunda yetkililerin çalışmaları sebebiyle bu teşebbüsün ilk etaplarında olduğu kaydedildi. Trump’ın Moskova ve Çin ile ilişkilerini gerdiği ve dönemin bitmesine 2 yıl kala yönetimin bu girişiminin başarıya ulaşıp ulaşmayacağının net olmadığı belirtildi.

(İHA)