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TÜİK, 2018 Yılında Toplam 553 Bin 202 Kişi Evlendi

Türkiye’de 2018 yılında yapılan evlilik sayıları illere göre ayrılırken, toplamda 553 bin 202 evlilik yapıldığı saptandı.

TÜİK, 2018 Yılında Toplam 553 Bin 202 Kişi Evlendi mask
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Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, evlilik rakamlarını konu alan araştırmayı inceledi. PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılında toplam 553 bin 202 evlilik yapıldığı saptandı.

En çok evliliğin yapıldığı il ise İstanbul olurken, böylelikle 101 bin 43 kişinin dünya evine girdiği görüldü. İstanbul’dan sonra en çok evliliğin 34 bin 566 kişi ile Ankara’da gerçekleştiği gözlenirken, 29 bin 534 ile İzmir’de, 19 bin 784 ile de Bursa’da olduğu kaydedildi. Buna karşın Türkiye’deki en az evlenme oranı Bayburt’ta görülürken, geçen yıl burada evlenenlerin sayısı sadece 399 kişi oldu.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında evlilik başlığı altında 35 bin 114 haber çıkış tespit edilirken, bu rakamın 2019 yılının ilk dört ayında 10 bin 929 olarak kaydedildi.

(İHA)

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