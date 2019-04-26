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Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü 50’den Fazla Ülkede Kutlanacak

Gazprom’un FIFA’nın desteği ile düzenlediği sosyal sorumluluk projesi ’Dostluk İçin Futbol’ organizasyonuna 5 kıtadan, 50’den fazla ülkeden genç futbolcu ve genç gazeteciler katılacak.

Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü 50’den Fazla Ülkede Kutlanacak mask
Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü 50’den Fazla Ülkede Kutlanacak mask
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Bu yıl 28 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında 7’incisi İspanya’nın başkenti Madrid’te düzenlenecek olan ’Dostluk İçin Futbol’ organizasyonuna 5 kıtadan, 50’den fazla ülkeden genç futbolcu ve genç gazeteciler katılacak. Katılımcılarına ’Arkadaşlık, eşitlik, adalet, sağlık, barış, özveri, zafer, gelenek ve onur’ gibi 9 değerin anlatılacağı etkinlik, ayrıca genç futbolculardan oluşturulan takımların yapacağı dostluk turnuvası maçları düzenlenecek. Bugüne kadar 5 etkinliğe katılan Türkiye’yi bu yıl Beşiktaş Futbol Akademi’den 12 yaşında 3 oyuncu ile kız futbol takımından seçilen bir genç elçi temsil edecek. Türkiye’yi katıldığı ilk 2 yılda Galatasaray, son 3 yılda Beşiktaş genç takımları temsil etmişti.

‘Dostluk Bileziği’ ile Futbol Bağını Güçlendirdiler

Bu yıl Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü çerçevesinde 40 binden fazla katılımcının yer aldığı 200’den fazla etkinlik de düzenlendi. Birçok ülkede Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü kutlamaları birkaç gün sürdü. Her etkinlik, davetli konuklar dahil tüm katılımcıların program sembolü olan; mavi ipi huzurlu gökyüzünü ve yeşil ipi herkesin kullanabileceği bir futbol sahasını temsil eden ‘Dostluk Bileziği’ni takas etmesiyle başladı.

Avusturya, Azerbaycan, Ermenistan, Bangladeş, Belarus, Bolivya, Büyük Britanya, İspanya, İtalya, Kazakistan, Litvanya, Moldova, Nijerya, Portekiz, Suriye, ABD, Tacikistan, Özbekistan, Fransa, İsviçre, İsveç, Japonya’daki okullarda gerçekleşen etkinliklere ek olarak Letonya ve Estonya’da genç futbolcular antrenman ile birleştirilen dostluk maçları yaptı. FIFA Dünya Kupası 2018’e ev sahipliği yapan Rusya’nın 11 şehrindeki okullar, futbol akademileri ve kulüpler de uluslararası Futbol ve Dostluk Günü’ne özel etkinlikler düzenledi. Makedonya, Romanya ve Bulgaristan’da da okul çocukları ve Dostluk için Futbol programının genç elçileri, ulusal kulüplerin ünlü oyuncularıyla buluştu.

MAYK PUİG: "Gençlik Sporunun Profesyonel Futbolcuların Aktif Desteğine İhtiyacı Var"

Barcelona Futbol Akademisi Başkanı (Soccer Barcelona Youth Academy) ve Dostluk İçin Futbol Uluslararası Forumu’nun program sözcüsü Mayk Puig, konu ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Gençlik sporunun profesyonel futbolcuların aktif desteğine ihtiyacı var. Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü kutlamaları sadece en önemli değerleri yaymakla kalmayıp, aynı zamanda yeni futbol gelenekleri doğurmayı, gelenekleri oluşturmayı, onları korumayı ve deneyimleri sürdürmeyi sağlar. Bu, her işte olağanüstü profesyonel büyüme ve başarının bileşenlerinden biridir".

Gazprom’un FIFA’nın desteği ile 2013 yılından bu yana düzenlediği sosyal sorumluluk projesi ’Dostluk İçin Futbol’, arkadaşlık, eşitlik, adalet, sağlık, barış, özveri, zafer, gelenek ve onur gibi anahtar değerlerin öne çıkarıldığı bir organizasyon olarak görülüyor.

(İHA)

Bugün 13:53 TSİ İHA İstanbul- Spor

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