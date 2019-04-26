26 Nisan 2019 Borsa İlk Yarıda Düştü

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,13’lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 118,14 puanlık azalışla 94 bin 380 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi de yüzde 0,98 değer kaybetti.

(İHA)