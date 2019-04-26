Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 14:02 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:10 TSİ

Varank, ''Önümüzdeki 4,5 Yıl Boyunca Tek Gündemimiz Ekonomi Olacak''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Önümüzdeki 4,5 yıl boyunca tek gündemimiz ekonomi olacak. Önceliğimiz, katma değeri esas alan özel sektör odaklı büyüme" dedi.

Varank, ''Önümüzdeki 4,5 Yıl Boyunca Tek Gündemimiz Ekonomi Olacak'' mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu ( YOİKK) toplantısının ardından yatırım ve üretim alanında yürütülecek çalışmaları AA muhabirine değerlendirdi.

YOİKK çalışmalarının Oktay liderliğinde yürütülecek olmasının en üst düzeyde sahiplenme açısından önem taşıdığına dikkati çeken Varank, bu sayede hızlı ve etkin bir karar alma mekanizmasının hayata geçeceğini söyledi. Varank, yeni yapılanmada Yönlendirme Komitesinin başkanlığını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının üstlendiğini hatırlattı.

"Kurumlar arası sinerji oluşturacağız"

Bakanlık olarak sahip oldukları güçlü hafıza sayesinde YOİKK ve Yönlendirme Komitesinin sekretarya görevini Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte etkin bir şekilde yürüteceklerini dile getiren Varank, kurumlar arası güçlü bir sinerji oluşturacaklarını ifade etti.

Varank, Türkiye'nin seçimsiz bir döneme girdiğini anımsatarak, "Önümüzdeki 4,5 yıl boyunca tek gündemimiz ekonomi olacak. Önceliğimiz, katma değeri esas alan özel sektör odaklı büyüme. Nitekim, Yeni Ekonomi Programı da bu ruhu esas alıyor. Bu anlamda, firmaların mevcut kapasitelerinin geliştirilmesine, yeni firmaların ekonomiye kazandırılmasına, istihdamın artırılmasına, yurt içi kaynaklardan en üst seviyede faydalanılmasına ve rekabetçi ürünlerin geliştirilmesine öncelik veriyoruz." diye konuştu.

Üretime uçtan uca destek

Bakanlık olarak yatırımcılar için her türlü desteği sağlamayı sürdürdüklerini anlatan Varank, şöyle devam etti:

"Yeni dönemde yatırım teşviklerimizde ve sunduğumuz desteklerde sadeleştirmeye gideceğiz. Üretimi uçtan uca yani Ar-Ge aşamasından başlayıp ürünün piyasada satışına kadar geçen tüm süreçte destekleme niyetindeyiz. Bunu yaparken, kaynakların rasyonelce harcanmasını sağlayacağız. Aynı alana birden fazla desteğin verilmesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu yaklaşım, hem kamu kaynaklarının etkin kullanımı hem de yerlileşme alanındaki önceliklerimize doğrudan hizmet edecek."

Varank, hükümet olarak özel sektörün daima yanında olduklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde de yatırımcılar için öngörülebilirliği daha da artırmak ve ihtiyaç duyulan yapısal düzenlemeleri hayata geçirmek amacıyla var gücümüzle çalışacağız. Seçimsiz dönem yatırımların önünü açacak." ifadesini kullandı.

"Özel sektörün görüşü kilit rol oynayacak"

Varank, nakdi desteğin yanı sıra danışmanlık alanında da destek sağladıklarına işaret ederek, her ilde faaliyet gösteren yatırım destek ofislerinin, yatırımcıların işlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması, sektör bazlı analizler yapılması, yatırım yeri tespiti ve devlet destekleri gibi konularda danışmanlık hizmeti verdiğini dile getirdi.

Yatırım destek ofislerinin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile koordineli biçimde yatırım ve tanıtım çalışmalarına katkı sağladığına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Tüm bu çalışmalar, özel sektörümüz ve kamu paydaşlarımızla yapılacak istişarelerle bir adım daha ileriye gidecek. Özel sektör yatırımlarının önündeki engelleri doğru bir şekilde tespit etmek, sorunu net bir şekilde tanımlamak gerekiyor. Çünkü teşhis ne kadar isabetliyse tedavi de bir o kadar sağlıklı olur. Rakamlara dayalı analiz bize iyi bir baz verse de sektörün içinden objektif gözlere ve yapıcı tartışmalara her zaman ihtiyaç var. Dolayısıyla YOİKK platformunda özel sektörümüzün görüş ve önerileri sürecin başarısında kilit rol oynayacak. Yatırım ortamını iyileştirme adına atılacak her adım, kolektif bir çabanın eseri."

Bugün 14:02 TSİ AA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
26 Nisan 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları mask
26 Nisan 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
İŞKUR Güvenlik Görevlisi İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır? mask
İŞKUR Güvenlik Görevlisi İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?
Mobil Görüşmede Avrupa Ülkeleri Arasında Türkiye İlk Sırada mask
Mobil Görüşmede Avrupa Ülkeleri Arasında Türkiye İlk Sırada
Merkez Bankası yüzde 24 olan politika faizini değiştirmedi mask
Merkez Bankası yüzde 24 olan politika faizini değiştirmedi
Çekici ihracatında yeni rekor sinyali mask
Çekici ihracatında yeni rekor sinyali
25 Nisan 2019 Borsa Güne Yükselişle Başladı mask
25 Nisan 2019 Borsa Güne Yükselişle Başladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor mask
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak! mask
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak!
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar mask
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor mask
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor

GALERİ

Tuvana Türkay Kimdir, Kaç Yaşındadır? mask
Tuvana Türkay Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Bennu Gerede Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşında? mask
Bennu Gerede Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşında?
25 Nisan Özet Haberler mask
25 Nisan Özet Haberler
Erdal Beşikçioğlu Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Kimdir?
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri mask
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL