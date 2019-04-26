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Marmaris’te 28 Göçmen Yakalandı

Marmaris’te Yunan adalarına kaçmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların 28 kaçak göçmen yakalandı.

Marmaris’te 28 Göçmen Yakalandı mask
Marmaris’te 28 Göçmen Yakalandı mask
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Marmaris’in Söğüt Mahallesi Karaburun mevkiinde de bir grubun fiber tekneyle kıyıdan çıkış yaptığı ihbarı yapıldı. İhbarı alan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na bağlı ekipler, Silivri Limanı’na kayıtlı olduğu belirtilen "Nerissa" isimli 8 metrelik fiber tekneyi Bozburun Sarnıç mevkiinde durdurdu. Teknede 19 Filistin, 4 Irak ve 5 Kuveyt uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı. Denize atlayıp yüzerek kıyıya çıktığı ve organizatör olduğu öne sürülen zanlı ve bu kişiyle hareket ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

(Ramazan Terkos/(İHA)

Bugün 14:17 TSİ İHA Muğla- Asayiş

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