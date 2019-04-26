Jandarma’dan Pilotlar Günü Klibi Paylaştı

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan klipte hava birimlerinin destek verdiği operasyonlardan görüntüler yer aldı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün "İstikbal Göklerdedir" ve "Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar" sözleri de paylaşılırken, "26 Nisan Dünya Pilotlar Gününde, başta terörle mücadele olmak üzere, büyük bir feragat ve cesaretle görev yapan tüm kahraman pilotlarımızın bu anlamlı gününü kutlarız" ifadelerine yer verildi.
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