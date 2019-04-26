Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 14:31 TSİ- Asayiş G: Bugün 14:32 TSİ

Küçük Çocuğa Cinsel Tacizde Bulunan Zanlı Tutuklandı

Küçükçekmece’de küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Pakistan uyruklu M.V., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Küçük Çocuğa Cinsel Tacizde Bulunan Zanlı Tutuklandı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Küçükçekmece Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, " İstanbul Küçükçekmece’de cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şahıs, bugün çıkarıldığı mahkemece cinsel saldırı suçundan tutuklanmıştır" denildi.

Açıklamada Şu İfadelere Yer Verildi:

"Bilindiği gibi, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bir çocuğun istismara maruz kaldığı ihbarının yapılmasının hemen akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın sağlıklı yürümesi ve mağdur çocuğun yeniden örselenmemesi için pedagog, Cumhuriyet Savcısı ve Müdafii eşliğinde mağdur çocuğun beyanı alınmış, failin eşkal bilgileri tespit edilmiştir. Soruşturmada delil olabilecek tüm bulgu ve deliller titizlikle toplanmıştır.

Ayrıca cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şahısla aynı evde kalan ve Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 6 kişinin de ifadesi alınmıştır. Söz konusu kişilerin olayla ilgisinin olmadığının tespit edilmesi üzerine yurt dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir".

Bugün 14:31 TSİ İHA Adana- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Marmaris’te 28 Göçmen Yakalandı mask
Marmaris’te 28 Göçmen Yakalandı
Haliç Sahilinde Yürüyüş Yaparken Denize Düştü mask
Haliç Sahilinde Yürüyüş Yaparken Denize Düştü
Kağıthane’de Seyir Halindeki LPG’li Otomobil Alev Aaldı mask
Kağıthane’de Seyir Halindeki LPG’li Otomobil Alev Aaldı
Alacaklısı 2 kişiyi öldüren sanığa, 'tahrik' indirimiyle 21 yıl hapis mask
Alacaklısı 2 kişiyi öldüren sanığa, 'tahrik' indirimiyle 21 yıl hapis
Kocasını sevgilisine öldürtmüş mask
Kocasını sevgilisine öldürtmüş
Putin ve Kim Jong-un Vladivostok Kentinde Bir Araya Geldi mask
Putin ve Kim Jong-un Vladivostok Kentinde Bir Araya Geldi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor mask
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak! mask
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak!
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar mask
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor mask
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor

GALERİ

Tuvana Türkay Kimdir, Kaç Yaşındadır? mask
Tuvana Türkay Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Bennu Gerede Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşında? mask
Bennu Gerede Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşında?
25 Nisan Özet Haberler mask
25 Nisan Özet Haberler
Erdal Beşikçioğlu Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Kimdir?
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri mask
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL