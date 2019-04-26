Türk pop müziğinin sevilen şarkıcısı Murat Boz, yine magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Türk televizyonlarının da aranan yüzü haline gelen ünlü şarkıcı, bir süredir ilişkisi olduğu oyuncu Aslı Enver ile yakın bir tarihte dünya evine girecek. Bu haberin magazin basınına sızmasının ardından birçok kişi sevilen şarkıcının hayat hikayesini araştırmaya başladı. Kullanıcılar internet üzerinden Murat Boz kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır sorularını sormaya devam ediyor. Ünlü pop şarkıcısı Murat Boz ne zaman evlenecek?

Magazin gündemini Murat Boz ile Aslı Enver’in yakın bir tarihte evleneceğine dair iddialar sarmış durumda. Sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri haline gelen Murat Boz ve Aslı Enver evliliği ünlü çiftin takipçileri tarafından da merak ediliyor. Çift 2015 yılında başladıkları ilişkilerini ne zaman evlilik ile taçlandıracak?

10 Mayıs’ta Nikah Masasına Oturacaklar

Ünlü şarkıcı ve sevilen oyuncu, ilişkilerine 2015 yılında start vermişlerdi. Ancak geride kalan bu süre boyunca iki kez ayrılık kararı alan ve daha sonra tekrar barışan ünlü çift, bu sever evleneceklerine dair haberler ile magazin gündemine geldi. Aslı Enver’in doğum günü olarak bilinen 10 Mayıs’ta dünya evine girecekleri iddia edilen çiftten henüz resmi bir açıklama gelmese de, ünlü çifte yakın isimler bu iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.

Murat Boz Kimdir?

Sevilen oyuncu Aslı Enver ile dünya evine girmeye hazırlanan ünlü şarkıcı Murat Boz hakkında internet üzerinde Murat Boz kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir gibi sorular güncelliğini koruyor. İşte Türk pop müziğinin ve Türk televizyonlarının sevilen ismi Murat Boz’un hayat hikayesi…

Murat Boz, 7 Mart 1980’de Zonguldak ilinin Ereğli ilçesinde dünyaya geldi. Babasının adı Cafer, annesinin adı da Ayşe Nedret’tir. İlk ve ortaöğretiminin Zonguldak’ta tamamlayan Boz, 1995 yılında İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanarak İstanbul’a geldi.

Kariyerine Atatürk Kültür Merkezi ve Cemal Reşit Rey gibi mekanlarda verilen konserlerde geri vokallik yaparak başlayan Boz, 1999 yılında Bilgi Üniversitesi Jazz Vokal Bölümü’nü burslu kazandı. 2006 yılında “Aşkı Bulamam Ben” adlı parçası ile pop müzik dünyasına adımını atan Boz daha sonra, Hayat Sana Güzel, Aşklarım Büyük Benden albümlerini yayınladı.