Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 14:41 TSİ- Biyografi G: Bugün 14:53 TSİ

Murat Boz Kimdir?

Türk pop müziğinin sevilen şarkıcısı Murat Boz, yine magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Türk televizyonlarının da aranan yüzü haline gelen ünlü şarkıcı, bir süredir ilişkisi olduğu oyuncu Aslı Enver ile yakın bir tarihte dünya evine girecek.

Murat Boz Kimdir? mask
Büyütmek için resme tıklayın

Murat Boz Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

Türk pop müziğinin sevilen şarkıcısı Murat Boz, yine magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Türk televizyonlarının da aranan yüzü haline gelen ünlü şarkıcı, bir süredir ilişkisi olduğu oyuncu Aslı Enver ile yakın bir tarihte dünya evine girecek. Bu haberin magazin basınına sızmasının ardından birçok kişi sevilen şarkıcının hayat hikayesini araştırmaya başladı. Kullanıcılar internet üzerinden Murat Boz kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır sorularını sormaya devam ediyor. Ünlü pop şarkıcısı Murat Boz ne zaman evlenecek?

Magazin gündemini Murat Boz ile Aslı Enver’in yakın bir tarihte evleneceğine dair iddialar sarmış durumda. Sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri haline gelen Murat Boz ve Aslı Enver evliliği ünlü çiftin takipçileri tarafından da merak ediliyor. Çift 2015 yılında başladıkları ilişkilerini ne zaman evlilik ile taçlandıracak?

10 Mayıs’ta Nikah Masasına Oturacaklar

Ünlü şarkıcı ve sevilen oyuncu, ilişkilerine 2015 yılında start vermişlerdi. Ancak geride kalan bu süre boyunca iki kez ayrılık kararı alan ve daha sonra tekrar barışan ünlü çift, bu sever evleneceklerine dair haberler ile magazin gündemine geldi. Aslı Enver’in doğum günü olarak bilinen 10 Mayıs’ta dünya evine girecekleri iddia edilen çiftten henüz resmi bir açıklama gelmese de, ünlü çifte yakın isimler bu iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.

Murat Boz Kimdir?

Sevilen oyuncu Aslı Enver ile dünya evine girmeye hazırlanan ünlü şarkıcı Murat Boz hakkında internet üzerinde Murat Boz kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir gibi sorular güncelliğini koruyor. İşte Türk pop müziğinin ve Türk televizyonlarının sevilen ismi Murat Boz’un hayat hikayesi…

Murat Boz, 7 Mart 1980’de Zonguldak ilinin Ereğli ilçesinde dünyaya geldi. Babasının adı Cafer, annesinin adı da Ayşe Nedret’tir. İlk ve ortaöğretiminin Zonguldak’ta tamamlayan Boz, 1995 yılında İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanarak İstanbul’a geldi.

Kariyerine Atatürk Kültür Merkezi ve Cemal Reşit Rey gibi mekanlarda verilen konserlerde geri vokallik yaparak başlayan Boz, 1999 yılında Bilgi Üniversitesi Jazz Vokal Bölümü’nü burslu kazandı. 2006 yılında “Aşkı Bulamam Ben” adlı parçası ile pop müzik dünyasına adımını atan Boz daha sonra, Hayat Sana Güzel, Aşklarım Büyük Benden albümlerini yayınladı.

# KİMDİR? İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 14:41 TSİ - Biyografi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Bora Edin Kimdir? mask
Bora Edin Kimdir?
Ahmet Kural Kimdir? mask
Ahmet Kural Kimdir?
Mimar Sinan Kimdir ve Eserleri Nelerdir? mask
Mimar Sinan Kimdir ve Eserleri Nelerdir?
Elon Musk Kimdir? mask
Elon Musk Kimdir?
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Ölümünün 4. Yılında Anılıyor mask
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Ölümünün 4. Yılında Anılıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor mask
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak! mask
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak!
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar mask
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor mask
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor

GALERİ

Tuvana Türkay Kimdir, Kaç Yaşındadır? mask
Tuvana Türkay Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Bennu Gerede Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşında? mask
Bennu Gerede Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşında?
25 Nisan Özet Haberler mask
25 Nisan Özet Haberler
Erdal Beşikçioğlu Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Kimdir?
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri mask
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL