Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 14:54 TSİ- Magazin G: Bugün 14:58 TSİ

Erkenci Kuş 39. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı!

Star TV ekranlarından izleyiciler ile buluşan ve yayın hayatına girdiği günden bu yana giderek artan izleyici kitlesi ile reyting rekorlarına koşan Erkenci Kuş dizisi bu hafta 39. bölümüyle ekranlara gelecek.

Erkenci Kuş 39. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı! mask
Büyütmek için resme tıklayın

Erkenci Kuş 39. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı! Merakla Beklenen Yeni Bölümde Neler Olacak?

Star TV ekranlarından izleyiciler ile buluşan ve yayın hayatına girdiği günden bu yana giderek artan izleyici kitlesin ile reyting rekorlarına koşan Erkenci Kuş dizisi bu hafta 39. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin hayranları yeni bölümde neler olacağını sabırsızlıkla bekliyor. Star TV, 27 Nisan Cumartesi saat 20.00’de yayınlanacak olan Erkenci Kuş 39. bölüm 2. fragmanını yayınladı!

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizide, yeni bölümde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Her hafta yayın saatinde hayranlarını ekran başına kilitlemeyi başaran Erkenci Kuş dizisi, bu cumartesi 39. bölümüyle takipçilerinin karşısına çıkacak. Star TV, dizinin büyük bir heyecanla beklenen yeni bölümüne dair 2. tanıtım filmini yayınlayarak dizinin sevenlerini biraz daha meraklandırmayı başardı. İşte Erkenci Kuş 39. yeni bölüm 2. fragmanı…

Erkenci Kuş 39. Bölümde Neler Yaşanacak?

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve rekordan rekora koşan Erkenci Kuş dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Bu soru dizisinin sevenleri tarafından sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başardı. İşte Erkenci Kuş yeni bölüm 2. fragmanında yaşananlar…

Emre ve Leyla sonunda mutlu sona kavuşabiliyor. Öte yandan Sanem ve Can, birbirlerine olan aşkını bir kez daha gözler önüne seriyor. Can, Ceycey’i planlarına dahil ederek ona herkesten gizli bir görev veriyor.

Erkenci Kuş Son Bölümde Neler Yaşandı? Erkenci Kuş 38. Bölüm Özeti…

Erkenci Kuş dizisinin 38. bölümü de nefesler tutularak izlendi. Sanem ve Can, aşklarını evlilik ile taçlandırmak için büyük bir çaba içine gidiyor. Hüma düğünün bir an önce yapılmasını istemiyor ancak Menkıbe ise düğünün hızlı bir şekilde yapılması konusunda kararlılığını sürdürüyor. Hüma düğün hazırlıklarının en az 1 yıl süreceğini söylüyor. Böylece zaman kazanmaya çalışan Hüma çevresinden beklediği tepkiyi göremiyor. Sanem’in amcası da Sanem ve Can’a evlilikleri konusunda destek veremiyor.

Ceycey, Hüma’ya Leyla ve Emre’nin evlendiklerini söylüyor. Hemen Menkıbe’ye bu haberi yetiştiriyor ve onu alıp telaşla nikah dairesine gidiyor. Can ve Sinem’i de kardeşlerinin yanında görüyor. Bu sırada Leyla ve Emre evlendiklerini söyleyerek içeri giriyor. Bunu duyan anneleri hastanelik oluyor.

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 14:54 TSİ Ankara- Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Hercai 7. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı! mask
Hercai 7. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı!
Diriliş Ertuğrul Ne Zaman Bitecek? mask
Diriliş Ertuğrul Ne Zaman Bitecek?
Tuğba Özerk Kimdir? mask
Tuğba Özerk Kimdir?
Deniz Çakır Kimdir? mask
Deniz Çakır Kimdir?
Arka Sokaklar 515. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Arka Sokaklar 515. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Nusret’in Yeni İşi Belli Oldu!  mask
Nusret’in Yeni İşi Belli Oldu! 
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor mask
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak! mask
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak!
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar mask
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor mask
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor

GALERİ

Tuvana Türkay Kimdir, Kaç Yaşındadır? mask
Tuvana Türkay Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Bennu Gerede Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşında? mask
Bennu Gerede Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşında?
25 Nisan Özet Haberler mask
25 Nisan Özet Haberler
Erdal Beşikçioğlu Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Kimdir?
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri mask
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL