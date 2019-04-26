Erkenci Kuş 39. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı! Merakla Beklenen Yeni Bölümde Neler Olacak?

Star TV ekranlarından izleyiciler ile buluşan ve yayın hayatına girdiği günden bu yana giderek artan izleyici kitlesin ile reyting rekorlarına koşan Erkenci Kuş dizisi bu hafta 39. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin hayranları yeni bölümde neler olacağını sabırsızlıkla bekliyor. Star TV, 27 Nisan Cumartesi saat 20.00’de yayınlanacak olan Erkenci Kuş 39. bölüm 2. fragmanını yayınladı!

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizide, yeni bölümde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Her hafta yayın saatinde hayranlarını ekran başına kilitlemeyi başaran Erkenci Kuş dizisi, bu cumartesi 39. bölümüyle takipçilerinin karşısına çıkacak. Star TV, dizinin büyük bir heyecanla beklenen yeni bölümüne dair 2. tanıtım filmini yayınlayarak dizinin sevenlerini biraz daha meraklandırmayı başardı. İşte Erkenci Kuş 39. yeni bölüm 2. fragmanı…

Erkenci Kuş 39. Bölümde Neler Yaşanacak?

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve rekordan rekora koşan Erkenci Kuş dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Bu soru dizisinin sevenleri tarafından sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başardı. İşte Erkenci Kuş yeni bölüm 2. fragmanında yaşananlar…

Emre ve Leyla sonunda mutlu sona kavuşabiliyor. Öte yandan Sanem ve Can, birbirlerine olan aşkını bir kez daha gözler önüne seriyor. Can, Ceycey’i planlarına dahil ederek ona herkesten gizli bir görev veriyor.

Erkenci Kuş Son Bölümde Neler Yaşandı? Erkenci Kuş 38. Bölüm Özeti…

Erkenci Kuş dizisinin 38. bölümü de nefesler tutularak izlendi. Sanem ve Can, aşklarını evlilik ile taçlandırmak için büyük bir çaba içine gidiyor. Hüma düğünün bir an önce yapılmasını istemiyor ancak Menkıbe ise düğünün hızlı bir şekilde yapılması konusunda kararlılığını sürdürüyor. Hüma düğün hazırlıklarının en az 1 yıl süreceğini söylüyor. Böylece zaman kazanmaya çalışan Hüma çevresinden beklediği tepkiyi göremiyor. Sanem’in amcası da Sanem ve Can’a evlilikleri konusunda destek veremiyor.

Ceycey, Hüma’ya Leyla ve Emre’nin evlendiklerini söylüyor. Hemen Menkıbe’ye bu haberi yetiştiriyor ve onu alıp telaşla nikah dairesine gidiyor. Can ve Sinem’i de kardeşlerinin yanında görüyor. Bu sırada Leyla ve Emre evlendiklerini söyleyerek içeri giriyor. Bunu duyan anneleri hastanelik oluyor.