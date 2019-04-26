Nur Yerlitaş Kimdir, Nur Yerlitaş Neden Ekranlara Veda Etti?

Bir dönem ekranların en çok aranan yüzlerinden biri olan ve “İşte Benim Stilim” yarışma programının jüriliğini başarıyla yapan Nur Yerlitaş, son birkaç yıldır hastalıklarla boğuşuyor. Peş peşe operasyonlar geçirdikten sonra bir daha televizyona çıkmama kararı alan Nur Yerlitaş hakkında sosyal medyada da birçok soru soruluyor. Ünlü modacı Nur Yerlitaş neden ekranlara veda etti? Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Bir dönem ekranın en çok kazanan yıldızlarından biri olduğunu dile getiren Nur Yerlitaş; şöhret, para, güç ve hırsın boş şeyler olduğunu sağlığını kaybettikten sonra anladığını açıkladı. Kanser hastası olan ve uzun bir dönem tedavi gören Nur Yerlitaş, bu kötü haberi doktordan aldıktan sonra hayatındaki her şeyin anlamını yitirdiğini kaydetti.

İşte Benim Stilim programında 3 yıl boyunca yaptığı jüri üyeliğinin kendisini yıprattığını ifade eden Yerlitaş, çekimlerin aksamaması için ilaçlar kullandığını, ancak bu programın sağlığını kaybetmesine değmeyeceğini kaydetti. Sağlığının değerini anladıktan sonra bir daha televizyon ekranlarına dönmeyeceğini ifade eden Nur Yerlitaş hastalıklarından dolayı tedavi görmeye devam ediyor.

Nur Yerlitaş Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Nur Yerlitaş, 11 Aralık 1960 tarihinde İstanbul’un Vefa semtinde dünyaya gelmiştir. Annesi Siirtli Saadet Yerlitaş’tır. Babası ise aslen Giresunludur. Benan adında bir kız kardeşi bulunan Nur Yerlitaş, 80li yıllarda Paris ve Milano’dan valiz içinde getirdiği özel kıyafetleri satarak modacılığa başladı. Dobralığı ve açık sözlülüğüyle bilinen Yerlitaş, kendisini dikişçi ve kostüm tasarımcısı olarak tanımlıyor. Dolayısıyla günümüzde en çok kullanılan “modacı” tabirini tercih etmiyor. Nur Yerlitaş’ın İstanbul’da bir dikiş atölyesi bulunuyor.

Nurella lakabı ile tanınan Nur Yerlitaş 2015 yılında Bu Tarz Benim yarışmasında jüri olarak yer aldı. Televizyon ekranlarına ilk kez çıktığı bu programda, dobralığı ve açık sözlü oluşuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Ünlü moda tasarımcısı Aralık 2015 tarihinde İşte Benim Stilim yarışmasından istifa ettiğini açıklasa da 2016 yılında tekrar ekranlardaki yerini almıştır.

Sibel Can, Bülent Ersoy ve Seda Sayan gibi ünlü sanatçıların kıyafetlerini tasarladı ve onlara moda danışmanlığı yaptı. 2010 yılında Yemekteyiz Ünlüler programında yarışmacı olarak ekranlarda yer aldı. Bunun yanında 2007 yılında da dans yarışmasının jüri üyeliğini yapmıştır.