Sağlık Bakanlığı’ndan Sıtma Rehberi Yayınlandı!

25 Nisan Dünya Sıtma Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, vatandaşların sıtma hastalığı konusunda bilinçlendirilmesi ve bu konuyla ilgili soruların en net bir şekilde cevaplarının verilmesi adına Sıtma Vaka Yönetim Rehberi yayınladı.

25 Nisan Sıtma Günü kapsamında yayınladıkları rehber ile vatandaşlarda sıtma hastalığı konusunda gerekli farkındalığı yaratmak ve söz konusu hastalığa dair bilinci yükseltmek adına faydalı bir içerik oluşturan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün bu hareketi büyük beğeni topladı. Biz de Sıtma Vaka Yönetim Rehberi’nde yer alan birçok önemli bilgiyi sizler için derledik.

Sıtma Nedir?

Sıtma, sivrisinek gibi parazit taşıyan canlıların insanları sokmasıyla bulaşan ve zamanında müdahale edilmezse öldürücü etkiye sahip olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Kişilerde yüksek ateş, baş ağrısı, titreme, kusma gibi belirtiler ile ortaya çıkan sıtma erken teşhis ile önlenebilen bir hastalıktır.

Dünyada önemli bir enfeksiyon hastalığı olarak ölümlü sonuçlar doğurabilen sıtma 2017 yılında 219 milyon vaka sayısı ve 435 bin ölüm ile dünyada hala önem verilmesi hastalıklar arasında yer almaktadır. Ülkemizin de dahil olduğu DSÖ Avrupa Bölgesi ülkelerinin tümünde yerli sıtma bulaşı sona ermiştir. Böylece Avrupa ülkelerinin de katılımının bulunduğu projede 2015 yılında belirlenen hedeflere ulaşılmış ve DSÖ Avrupa Bölgesi dünyada yerli sıtma bulaşının başarıyla ortadan kaldırıldığı ilk bölge olarak kabul edilmiştir.

Yurt Dışı Kaynaklı Sıtma Vakaları

Ülkemizde uygulanan başarılı projelerin ardından her ne kadar yerli sıtma vakaları tamamen ortadan kaldırılmış olsa da yurt dışı kaynaklı vakalar zaman zaman tespit edilebilmektedir. Sıtmanın endemik olduğu yanı o bölgelere özel bir hastalık olarak genelde görüldüğü ülkelere turistik amaçla gidenler sıtma hastalığına neden olan paraziti oradan alabilmektedir. Bu hastalık ülkemizde yurt dışı kaynaklardan gelen parazitlerle ortaya çıkan hastalıklar arasında birinci sırada yer almaktadır.

Sıtma Aşısı Var Mı?

Sıtma hastalığına karşı Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilmiş olan herhangi bir aşı bulunmamaktadır. Bu sebeple, sivrisinek sokmalarına karşı kişisel korunma, hastalığın önlenmesinde yapılan en önemli ilk uygulamalardan biridir. Diğer bir korunma yöntemi ise hastalığa karşı koruyucu ilaç kullanmaktan geçmektedir. Sıtmadan koruyucu etkisi olan ilaçlar Sağlık Bakanlığı’na bağlı Seyahat Sağlığı Merkezleri’nde ücretsiz olarak vatandaşlara sunulmaktadır.