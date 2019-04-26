Milli Savunma Üniversitesi Sonuçları Açıklandı!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçları, ÖSYM’nin resmi internet sitesinden kamuoyuna duyuruldu. 26 Nisan Cuma günü saat 10.30 itibarıyla duyurulan sınav sonuçlarının ardından birçok aday baraj puanları ve komutanlıkların hangi puan türünde alım yapacağı konusunda internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Toplamda 372 bin 451 adayın katılımda bulundu Milli Savunma Üniversitesi’nde komutanlıkların puan türleri neler olacak? Adayların merakla bekledikleri soruların cevaplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

2019 – 2020 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları heyecanı yaşanıyor. ÖSYM, 26 Nisan Cuma günü saat 10.30 itibarıyla MSÜ’de ikinci seçim aşamalarına çağırılmaya hak kazanan öğrenci adaylarını resmi internet sitesi üzerinden açıklayarak kamuoyunu bilgilendirdi. Adaylar ÖSYM’nin resmi internet sitesinden söz konusu sonuçlara ulaşabilmek için sorgulama ekranına ulaşabilirler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019 – MSÜ) sonuçları açıklandı. Bu duyurunun yapılmasının ardından sınava girip, sonucunu merak eden adaylar kendilerine ait sonuçların nasıl sorgulanacağını internet üzerinden araştırmaya devam ediyor.

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2019 – MSÜ sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarına yine ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden tıklayacakları bağlantıya T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak erişebilecekler.

Cevap Kâğıdı Görüntüleme Ekranı Hizmete Açıldı

Adaylar sınav sonuçlarını görüntülemek için belirlenen sisteme giriş yaptıktan sonra “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” bağlantısına tıklayarak sınavda kullandıkları cevap kâğıdının görüntüsünü, sınav sırasında yaptıkları işaretlemeleri ve bu işaretlemelerin optik okuyucularla okutulması sonucu ortaya çıkan aday cevaplarını ile soruların doğru cevaplarını ekranda görüntüleyebilme şansına sahipler.

Hangi Okul Hangi Puan Türünden Öğrenci Alacak?

2019 – MSÜ’de başarılı sonuçlar alan adaylar hangi komutanlıkların hangi puan türünden öğrenci aldıkları bilgisine ulaşmak için internet üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ayrı ayrı değerlendirme yapacak.

seçim aşamalarında çağrı yapılacak olan puan türleri ve okullar:

- Kara Asb. MYO; sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel puan

- Deniz Asb. MYO; sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel puan

- Hava Asb. MYO; sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel puan

- Bando Asb. MYO; 2019 MSÜ puan türlerinden adayın aldığı en yüksek puan