Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 23 Nisan'da gözaltına alınan Sabri Uzun, emniyetteki işlemlerinin ardından polis eşliğinde getirildiği Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sabri Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla cezaevine götürüldü.
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