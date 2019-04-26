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Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı.

Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun tutuklandı mask
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 23 Nisan'da gözaltına alınan Sabri Uzun, emniyetteki işlemlerinin ardından polis eşliğinde getirildiği Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sabri Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla cezaevine götürüldü.

Bugün 15:36 TSİ AA Ankara- Asayiş

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