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Yargıtay’dan Emsal Karar!

Yüksek Mahkeme’den geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar çıktı.

Yargıtay’dan Emsal Karar! mask
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Yargıtay’dan Emsal Karar! Maaşı Geç Yatan İşçiye İstifa Halinde Tazminat Hakkı!

Yüksek Mahkeme’den geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar çıktı. Bu karara göre maaşı zamanında ödenmeyen ve fazla mesai ücreti hesabına yatırılmayan işçiye Yargıtay’dan iyi haber gelmiş oldu. Yargıtay söz konusu durumun işçi açısından haklı fesih unsurları taşıdığını kabul ederek işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, maaşın geciktirilmesi ve fazla mesai ücretlerinin ödenmemesinin, iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı sebeplerle fesih edilmesinde belirlenmiş esaslar arasında yer aldığına hükmetti. Böylelikle Yüksek Mahkeme, maaşını geç tahsil eden işçinin istifa etmesi durumunda, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerektiği kararını verdi.

Yüksek Mahkeme’ye ulaşan olayda maaşı zamanında değil de sürekli geç ödenen işçi, iş sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bunun ardından kıdem tazminatı için işverenine başvurdu. Ancak işvereni, işçinin bu talebini reddedince, hakkını aramak için İş Mahkemesi’ne talepte bulundu. Beş yıl boyunca aynı işverene bağlı olarak çalıştığını ifade eden işçi, maaşlarının geç ödenmeye başlaması ve işçiler üzerinde iş kaynaklı sebeplerden ötürü baskıların artması sebebiyle işinden ayrıldığını belirtti. Maaşının 2 bin 80 TL olduğunu öne süren işçi; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti alacağını İş Mahkemesi aracılığıyla talep etti. Mahkemede savunma yapan işveren ise davacının kendi iradesi ile iş sözleşmesini sonlandırdığını ve yaşadığı sağlık problemleri ve ailesindeki bazı sorunları öne sürerek işinden ayrıldığını kendisine söylediğini savundu.

Mahkeme Davanın Kısmen Kabulüne Hükmetti

Savunma yapan işveren, davacının işten ayrıldıktan 1 hafta sonra yeni bir iş yerinde çalışmaya başladığını, fazla mesailerin ödenmediği iddiasının gerçek dışı olduğunu ve maaş ödemelerinin zamanında yapıldığını öne sürdü. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Tarafların avukatları kararı temyiz edince dava Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne taşındı.

Yargıtay Haklı Fesih Olarak Nitelendirdi

Davacının ödenmeyen fazla mesai ücretlerinin olduğuna dikkat çekilen kararda, bu durumun dosya içeriği ile sabit olduğu belirtildi. Bununla birlikte maaşların eksik ve düzensiz ödenmesi işçiye 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II-e maddesi uyarınca haklı sebeple fesih hakkı verdiğinden davacının iş sözleşmesinin haklı sebeple feshettiği kabul edilerek kıdem tazminatı isteğinin hüküm altına alınması gerekirken reddi bozmayı gerektirmiştir denildi.

Yüksek Mahkeme’nin emsal niteliğindeki bu kararının ardından fazla mesai ücreti ödenmeyen ya da maaşı geciktirilen işçi istifa ederse kıdem tazminatına hak kazanacak.

Bugün 15:50 TSİ - Hukuk

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