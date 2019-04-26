Ankara’da Kıbrıs Kanyonu Projesi Hayata Geçiriliyor!

Geçtiğimiz günlerde Üreğil Millet Bahçesi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, hayata geçirilecek olan projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Köse, yeni dönemde ilk icraat olarak Kıbrıs Kanyonu Projesi’nin startının verildiği müjdesini başkentliler ile paylaştı.

Mamak Belediye Başkanlığı’na seçildikleri günden bu yana oluşan süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Murat Köse, hayata geçirmek için harekete geçtikleri proje ve hedefler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mamak Belediyesi’nin başkentlilere ilk hizmeti olarak Kıbrıs Kanyonu ile ilgili çalışmalara başladıklarını müjdeleyen Köse, belediyenin tüm potansiyellerinin, birikimlerinin ve kaynaklarının devreye sokulduğunu ve Mamak için hayallerin gerçekleştirilme vaktinin geldiğini ifade etti.

Doğal Yaşam Turizmi Projeleri Göz Dolduruyor

Üreğil millet Bahçesi’nde başkentli basın gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kıbrıs Kanyonu Projesi’nde özel olarak çalışmaları sürdürdüklerini belirterek bu bölgenin doğal yaşam turizmine açılacağını kaydetti. “Elmadağ eteklerinden uzanan Kıbrıs Köyü’nde bir vadimiz ve kanyonumuz var, Ulus’ta bulunan Roma Hamamı’na su buradan geliyor.” diyerek bu bölgenin değerli bir alan olduğunun altını çizen Köse, kanyonun yeşilin, suyun bol olduğu bir yer olması sebebiyle doğal turizme açacaklarını sözlerine ekledi.

Her Mahalleye Eşit Hizmet Verilecek

Güçlü bir belediye olduklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse; mahallesine, köyüne bakmadan bütün bölgelere hizmeti eşit bir şekilde ulaştıracaklarını açıkladı. “64 mahalleye eşit hizmeti götüreceğiz” diyen Başkan Köse, Mamak’ın 40’a yakın giriş kapısı bulunduğunu ve bu bölgelerde Lalahan’dan itibaren peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılacağını sözlerine ekledi. Ankara’ya gelenleri çiçeklerle karşılayacaklarını ifade eden Köse, Lalahan’dan girdiğinizde sosyal donatı, kent mobilyaları ile istenilen estetiği sağlayacaklarını belirtti. “Yer yeşil, gök masmavi olarak karşılanacak” diyerek sözlerine devam eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bu alanda ortaya atılan projelerin birçoğunun gerekli inceleme ve değerlendirme aşamalarından geçtiğini, birçok projede de şimdiden çevre düzenleme çalışmalarının başlatıldığının altını çizdi

Çimlere Basınız Tabelaları Geliyor

Basın mensuplarıyla birlikte Üreğil Millet Bahçesi’nde hem gezintiye çıkan hem de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Murat Köse, başkentlileri doğa ve toprakla buluşturduklarının altını çizmek için Millet Bahçesi’nde yer alan çimlerin üzerlerine de “Çimlere Basınız” tabelaları yerleştireceklerini sözlerine ekledi.