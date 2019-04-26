Konut Kredisi Faiz Oranları Düşecek Mi? Uzmanlar Açıkladı!

Konut inşaatlarında kullanılan beton, demir gibi malzemelerin fiyatının yükselmesi sonucu inşaat maliyetlerinin artmasıyla birlikte konut kredisi faiz oranları da artış trendine girdi. Uzmanlar bu durumda yeniden tırmanışa geçen dolar kuruna ve yüksek repo faizlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) geçtiğimiz gün İnşaat Maliyet Endeksleri ve İnşaat Sektörü Güven Endekslerini kamuoyuna duyurdu. Bu verilere göre inşaat maliyetlerinin şubat ayında bir önceki senenin yine şubat ayına göre oranlandığında 27.44 artış gösterdiği görüldü.

Nisan ayında inşaat sektörünü yakından ilgilendiren güven endeksi geçtiğimiz dönemdeki gibi yine düşüş eğilimi göstererek 53.9’a gerilemiş oldu. TÜİK’in açıkladığı son verilere göre bina yapı izinleri ise 2018 sonunda tam %53 düşüş gösterdi.

İnşaat Sektörüne Güven Geriledi

Son dönemde konut maliyetlerinin hızla artmasıyla inşaat sektörüne güvenin gerilediği görülüyor. Hal böyle olunca da eldeki satılması gereken konut stoklarını eritemeyen firmalar ve müteahhitler fiyat artışına gitmese bile yakın dönemde konut fiyatlarında artış yaşanılması kaçınılmaz bir gerçek olarak görülüyor.

Uzmanlar 2018’in yaz aylarından itibaren konut üretiminin artan inşaat maliyetleri dolayısıyla yavaşladığını belirtiyor. Ancak firmaların ve müteahhitlerin stokta bulundurduğu konutların fazlalığı ve bu konutların acil olarak nakde dönüştürülme isteği sebebiyle konut fiyatlarında bir artış görülmedi.

Firmaların indirim ve konut kredisi kampanyaları ile düşük fiyatlarla satışa çıkardığı konutların dönemi bitiyor. Uzmanlara göre konut kredisi faiz oranının yüksek olmasından dolayı konut sahibi olmaktan çekinen vatandaşların, yakın zaman sonra konut fiyatlarında yaşanması beklenen ciddi artıştan sonra daha yüksek konut fiyatlarıyla karşılaşması mümkün gözüküyor.

Dolar Kuru Etkiledi

Bankaların konut kredisi faiz oranları 2018 Ekim tarihinden sonra yaklaşık 5 ay boyunca süren bir düşüş ivmesi gösterdi. Ancak geride bıraktığımız mart ayıyla birlikte banklardan sunulan konut kredisi faiz oranları tekrar yükselişe geçti.

Mart ayından bu yana konut kredisi faiz oranları ortalaması yaklaşık 15 baz puan artarak tekrar %2 seviyelerine ulaştı. Uzmanlar bankaların sunduğu bu konut kredilerinin yükselmesine sebep olarak yeniden yükselişe geçen dolar kurunun etkili olduğunu ifade etti. Dolar kuru geçtiğimiz gün 15 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.