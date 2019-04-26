Feza Gürsey Bilim Merkezi Ankaralı Miniklere Kapısını Açıyor

Türkiye’de ilk bilim merkezi projesi olarak hayata geçirilen Feza Gürsey Bilim Merkezi, başkentli miniklere kapılarını açıyor. Özellikle küçük yaştaki Ankaralıların ve gençlerin yoğun ilgisini çeken bilim merkezinde eğlenerek öğrenmenin mutluluğu birlikte yaşanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çabalarıyla Altınpark’ta hizmete açılan Feza Gürsey Bilim Merkezi, bilim gösterileri dinozor sergisi ve bilim atölyelerinde haftanın her günü binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Ankaralı gençlere bilim dolu ve eğlenceli deneyimler yaşatarak, bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin artırılmasının amaçlandığı merkezde haftanın 7 günü ücretsiz olarak bilim ve teknoloji uygulamaların yanı sıra eğlenceli aktiviteler yapılıyor.

Eğlence ve Eğitim Bir Arada

Türkiye’nin ilk bilim merkezi unvanının sahibi olan ve adını matematik ile fizik dünyasına yön veren bilim insanı Prof. Dr. Feza Gürsey’den alan merkezde bilim ve eğlence bir arada ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Haftanın her günü açık olan merkeze girişler ücretsiz olarak yapılıyor. Böylece farklı yaş ve meslek gruplarından tüm Ankaralılara bilim merkezinin hizmetlerinden yararlanmasının önü açılmış oluyor.

Özellikle küçük yaş gruplarındaki ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken bilim merkezi aynı zamanda öğrencilere okul dışında keyifli ve bir o kadar da eğlenceli bir öğrenme ortamı sağlıyor. Bu bağlamda matematik, teknoloji, çevre bilimleri ve birçok bilimsel alanda farklı uygulamalar barındıran bilim merkezinde, ziyaretçilerin beceri, strateji ve bilimsel sorgulama yetenekleri kazandırılması sağlanıyor.

Çocukları erken yaşlarda bilim ile buluşturarak, onların bu alanda merakını kamçılamayı amaç edinen Feza Gürsey Bilim Merkezi, öğrencileri araştırmaya ve bilimsel sorgulamalara sevk eden uygulamalarıyla öne çıkıyor. Bilim merkezinde görevli canlı anlatıcı ve rehber sayesinde okul dışında da öğrenimlerine devam etme şansı bulan başkentli minikler, böylelikle hem eğleniyor hem de yeni şeyler öğrenerek bilime karşı merak beslemeye başlıyor.

Durgun elektrik, sıvı azot, kimyasal tepkimeler gibi birçok alanda deneylerin yapıldığı be ziyaretçilerin de bu deneylere aktif olarak katılım göstermelerinin sağlandığı bilimsel gösteriler yoğun ilgi görüyor. Araştırmacı miniklere 3D kum havuzu, sıcak hava balonu, gölge tüneli, hologram, fısıltı tabakları gibi birbirinden farklı tam 52 ayrı deney ile uygulamaları eğitim alanlarından yararlanma fırsatı sunuluyor.

Bilim atölyelerinde düzenlenen birbirinden farklı eğitimlere katılabilmek için önceden kayıt yaptırma zorunluluğu bulunuyor. Kayıt işlemleri Feza Gürsel Bilim Merkezi’nin sosyal medya hesaplarından yapılıyor.