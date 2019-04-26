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Hava Sıcak Diye Aracının Camını Açık Bıraktı, Biriktirdiği 110 Bin Lirayı Çaldırdı!

Adana’da yaşanan bir soygun olayı akıllara durgunluk verdi. Adana’da bir şantiyede çalışan İsmail Mert isimli bir vatandaş, biriktirdiği 110 bin lirayı hava sıcak diye camlarını açtığı şahsi otomobilinin koltuğuna koydu. Bir an dikkatsizliğinin kurbanı olan vatandaş, tüm parasının çalındığını fark edince neye uğradığını şaşırdı.

Hava Sıcak Diye Aracının Camını Açık Bıraktı, Biriktirdiği 110 Bin Lirayı Çaldırdı! mask
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Hava Sıcak Diye Aracının Camını Açık Bıraktı, Biriktirdiği 110 Bin Lirayı Çaldırdı!

Adana’da yaşanan bir soygun olayı akıllara durgunluk verdi. Adana’da bir şantiyede çalışan İsmail Mert isimli bir vatandaş, biriktirdiği 110 bin lirayı hava sıcak diye camlarını açtığı şahsi otomobilinin koltuğuna koydu. Bir an dikkatsizliğinin kurbanı olan vatandaş, tüm parasının çalındığını fark edince neye uğradığını şaşırdı.

Duyanları hayrete düşüren olan geçtiğimiz günlerde Adana’da yaşandı. Bu şehirde yaşayan İsmail Mert isimli vatandaş yurt dışında çalışarak biriktirdiği 110 bin lirayı kurbanlık koyun alım ve satım işi için daha önceden bulundurduğu bankadan çekti. Parasını çektikten sonra bankadan şahsi otomobiliyle hareket eden İsmail Mert, bu parayı otomobilinde koltuğun üzerine bıraktı. Havanın da çok sıcak olması sebebiyle otomobilin camını ve kapısını açık bırakan talihsiz adam, kendisini takip eden soygunculara bütün parasını çaldırdığını fark edince neye uğradığını şaşırdı.

Edinilen bilgilere göre, ilginç olan Adana merkezine bağlı Sarıçam ilçesi, Esentepe Mahallesi, Kozan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Özbekistan’da elektrik santralinde uzun bir süre çalışan İsmail Mert adındaki vatandaş bu süre içinde 110 bin lira para biriktirdi. Özbekistan’da yaklaşık 1 yıl boyunca çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönen Mert, biriktirdiği bu parayla Kurban Bayramı’nda koyun alım satım işleri yapmayı planlıyordu. Biriktirdiği parayı çekmek için Mobilyacılar Sitesi içinde bulunan bankaya giden İsmail Mert, burada bulunan şubeden parasını çekti ve şahsi aracıyla akrabalarının iş yerine doğru hareket etti.

Parayı Otomobilin Yan Koltuğuna Koydu

İsmail Mert’in bankadan para çektiğini gören soyguncular otomobilleriyle şahsı takip etmeye başladı. İddialara göre akrabalarının iş yerlerinden ağıl için, tel örgü ve çinko almak isteyen Mert, parayı otomobilin yan koltuğunun üzerinde bıraktı. Havaların da sıcak olması sebebiyle otomobilin camını ve kapısını da açık bıraktı.

Soyguncular, aracın camının açık olmasını fırsat bilerek koltuk üzerinde bulunan 110 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Dükkandan aracına geri dönen İsmail Mert parasının yerinde durmadığını fark edince büyük bir şok yaşadı.

Soyguncuların Araç Plakası Tespit Edildi

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin bindiği aracın plakasını tespit etti. Tüm birikiminin çalındığını ifade eden İsmail Mert “Bir anlık dalgınlık sonucu paramızı çaldılar” dedi.

Bugün 16:08 TSİ - Asayiş

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