Rıza Sarraf’ın Köşkünde Keşif Yapıldı

Kandilli’deki tarihi köşkte izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han’ın "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet" suçlarından 10’ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme köşkte keşif yapılmasına karar vermişti.

Keşif için Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, 1 fen bilirkişisi, 3 inşaat mühendisi ve mimardan oluşan heyet ile Sarraf’ın avukatı bir araya geldi. Basın mensuplarının köşke girişine izin verilmezken, heyet köşkte incelemeler yaptı. Ardından keşif sona erdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar Kandilli Mahallesi’nde Sit alanı olarak tescil edilen ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan bahçeli ev niteliğindeki taşınmazda aykırı ve izinsiz olarak fiziki ve inşai uygulamaların yapıldığı anlatılmıştı.

İddianamede, izinsiz inşaatın Rıza Sarraf tarafından yaptırıldığı, inşaatı yapan kişinin de Firuz Akın Han olduğu belirtilirken, söz konusu taşınmazda döşemelerin kaydırılarak kat yüksekliklerinin değiştirildiği, ikinci bodrum katının büyütülerek birinci bodrum katıyla birleştirildiği ve çatı mahyasının yüksek kurulduğu vurgulanmıştı.

İddianamede, Sarraf ve Han hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet" suçlarından 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. İddianamenin kabul edilmesiyle sanıkların yargılanmasına başlanmış, mahkeme suça konu köşkte keşif yapılmasına karar vermişti.

(İHA)