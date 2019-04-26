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YSK, ''5 bin 315 Kısıtlı Seçmenin'' Araştırılmasına Karar Verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin itirazı üzerine İstanbul seçimlerine ilişkin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına karar vererek, ilçe seçim kurullarına 5 gün süre verdi.

YSK, ''5 bin 315 Kısıtlı Seçmenin'' Araştırılmasına Karar Verdi mask
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AK Parti’nin YSK’ya araştırılması için yeni bir kısıtlı seçmen listesi verdiği bildirildi. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, kurul önünde gazetecilere yaptığı açıklamada mahkeme kararları ile oy kullanamayacak olan 5 bin 315 kişinin yer aldığı listeyi YSK’ya ilettiklerini söyledi. Özel, YSK’nın bu listenin araştırılması için yeniden bir ara karar vererek, ilçe seçim kurullarına 5 gün süre verdiğini bildirdi. Özel, böylece toplamda araştırılacak seçmen sayının 46-47 binlere çıktığını belirtti. 5 bin 315 kısıtlı seçmenin bugünden itibaren araştırma sürecinin başladığını ifade eden Özel, bu durumun süreci biraz daha uzatabileceği vurgusunu yaptı.

(İrfan Çalışkan/İHA)

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