Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 17:25 TSİ- Dünya G: Bugün 17:26 TSİ

DOST Partisi Lideri Mestan: "Ölümlü Kazada Suçum Yok"

Bulgaristan’da üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi (DOST) Genel Başkanı Lütfi Mestan, karıştığı ölümlü trafik kazasında kendisinin suçlu olmadığını söyledi.

DOST Partisi Lideri Mestan: "Ölümlü Kazada Suçum Yok" mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bulgaristan’da 14 Nisan tarihinde Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi (DOST) Genel Başkanı Lütfi Mestan’ın kullandığı araçla başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Trafik kazasının herkesin başına gelebileceğini söyleyen Lütfi Mestan, Bulgar basınında kazaya siyasi boyut kazandırılarak, kendisine yönelik iftiralarda bulunulduğunu ileri sürdü.

Kaza yüzünden son derece üzgün olduğunu belirten Mestan, "Yaşamını yitiren küçük bebeğimize Allah rahmet eylesin, anne ve babasına da başsağlığı diliyorum. En az kendileri kadar üzgün olduğumu bilmelerini istiyorum" dedi.

Kazanın hemen ardından arabasına kilitlendiği ve yaralılara yardıma koşmadığı yönündeki haberlerin yalan olduğunun altını çizen Mestan, kısa bir süre için şoka girdiğini ancak kendisine geldiğinde hemen yardım etmeye koştuğunu vurguladı.

Olaydan sonra oğullarının Ankara’dan gelip hastaneye baş sağlığına gittiğini söyleyen Mestan, kazada kendisinin suçu bulunmadığını ve soruşturma neticesinde gerçeklerin ortaya çıkacağını ifade etti.

Kaza sonrasında yaşadığı üzüntünün yanı sıra basında olayla ilgili haberlerde ismiyle ilgili spekülasyona gidilerek kendisinin suçlu olduğu algısının verildiğini vurgulayan Mestan, buna devlet kurumlarının da katıldığını savundu.

Savcılığın 13’ü aşırı hızdan toplam 20 trafik cezası aldığı yönündeki açıklamasına değinen Mestan, parti araçlarını kendisinin kullanmadığını söyledi.

Kendisine yönelik ortada siyasi fırsatçılık olduğunu belirten Mestan, bunun çok kısa bir süre sonra anlaşılacağını savundu.

(İHA)

Bugün 17:25 TSİ İHA Ankara- Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Joe Biden resmen ABD başkan adayı mask
Joe Biden resmen ABD başkan adayı
Kanada Şiddetli Yağış ve Fırtına Etkisinde mask
Kanada Şiddetli Yağış ve Fırtına Etkisinde
Sri Lanka’da Boş Bir Alanda Patlama Oldu mask
Sri Lanka’da Boş Bir Alanda Patlama Oldu
Japonya Başbakanı Abe mevkidaşı Conte ile Bir Araya Geldi mask
Japonya Başbakanı Abe mevkidaşı Conte ile Bir Araya Geldi
Anne ve Çocuklar Sağlık Hizmetlerine Ulaşamadan Ölüme Terk Ediliyor mask
Anne ve Çocuklar Sağlık Hizmetlerine Ulaşamadan Ölüme Terk Ediliyor
İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD Dünyanın Polisi Değil" mask
İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD Dünyanın Polisi Değil"
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor mask
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak! mask
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak!
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar mask
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor mask
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor

GALERİ

26 Nisan Özet Haberleri mask
26 Nisan Özet Haberleri
Reha Muhtar Kimdir? mask
Reha Muhtar Kimdir?
Nur Yerlitaş Kimdir? mask
Nur Yerlitaş Kimdir?
Melisa Aslı Pamuk Kimdir? mask
Melisa Aslı Pamuk Kimdir?
Murat Boz Kimdir? mask
Murat Boz Kimdir?
Tuvana Türkay Kimdir, Kaç Yaşındadır? mask
Tuvana Türkay Kimdir, Kaç Yaşındadır?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL