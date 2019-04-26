DOST Partisi Lideri Mestan: "Ölümlü Kazada Suçum Yok"

Bulgaristan’da 14 Nisan tarihinde Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi (DOST) Genel Başkanı Lütfi Mestan’ın kullandığı araçla başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Trafik kazasının herkesin başına gelebileceğini söyleyen Lütfi Mestan, Bulgar basınında kazaya siyasi boyut kazandırılarak, kendisine yönelik iftiralarda bulunulduğunu ileri sürdü.

Kaza yüzünden son derece üzgün olduğunu belirten Mestan, "Yaşamını yitiren küçük bebeğimize Allah rahmet eylesin, anne ve babasına da başsağlığı diliyorum. En az kendileri kadar üzgün olduğumu bilmelerini istiyorum" dedi.

Kazanın hemen ardından arabasına kilitlendiği ve yaralılara yardıma koşmadığı yönündeki haberlerin yalan olduğunun altını çizen Mestan, kısa bir süre için şoka girdiğini ancak kendisine geldiğinde hemen yardım etmeye koştuğunu vurguladı.

Olaydan sonra oğullarının Ankara’dan gelip hastaneye baş sağlığına gittiğini söyleyen Mestan, kazada kendisinin suçu bulunmadığını ve soruşturma neticesinde gerçeklerin ortaya çıkacağını ifade etti.

Kaza sonrasında yaşadığı üzüntünün yanı sıra basında olayla ilgili haberlerde ismiyle ilgili spekülasyona gidilerek kendisinin suçlu olduğu algısının verildiğini vurgulayan Mestan, buna devlet kurumlarının da katıldığını savundu.

Savcılığın 13’ü aşırı hızdan toplam 20 trafik cezası aldığı yönündeki açıklamasına değinen Mestan, parti araçlarını kendisinin kullanmadığını söyledi.

Kendisine yönelik ortada siyasi fırsatçılık olduğunu belirten Mestan, bunun çok kısa bir süre sonra anlaşılacağını savundu.

(İHA)