Bursa’da Dinamit Uzmanlığı Üzerine Çalışan Fabrikada Patlama

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Otosansit Sanayi Sitesi’nde dinamit üretimi yapan bir iş yerinde patlama oldu. Üretim yapıldığı esnada dinamitler birden infilak etmeye başladı. Patlamalarda 5 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler Yüksek İhtisas Eğitim ve Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Patlamanın ardından iş yeri savaş alanına dönerken, iş yerinin duvarlarının yıkıldığı görüldü. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan iş yeri sahibi İsmail Kasap ile işçilerden Ferhat Göral kurtarılamadı. Şura Şensoy, Serdar Sağdıç ve Bilal Özden’in ise tedavisi sürüyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat olay yerine gelerek inceleme yaptı. Canbolat, “Bu iş yerinde bir patlama oldu. Patlamadan sonra sağlık, emniyet, itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti. Bunlara müdahaleler ediliyor. İtfaiye iş yerinde çıkan yangına müdahale etti. İçerideki işçilerin kurtarılması için her türlü müdahale yapıldı. Şimdi teknik ekiplerimiz patlamanın neden kaynaklandığını tespit etmeye çalışıyor. Patlamanın sebebi ile ilgili bir tahminimiz yok. Oksijen kaynağı olabilir, başka şeyler de olabilir. Şu an bunu konuşmak için erken. Sonuç aldığımız takdirde bunu sizlerle paylaşırız” dedi.

(Hakan Gönül - Ahmet Küçükkaraca/İHA)