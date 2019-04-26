Ankara'da mülteci çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

ANKARA'da yaşayan çoğu mülteci yaklaşık 5 bin çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte eğlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) desteğiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe katılan çoğu mülteci yaklaşık 5 bin çocuk, alana kurulan oyun parkurlarında doyasıya eğlendi. Palyaçolar tarafından yüzleri boyanan çocuklara, pamuk şekeri ve Osmanlı şerbeti de ikram edildi.

'DAYANIŞMA AMACIYLA BİR ARAYA GELDİK'

Bu yıl 23 Nisan festivalinin 3'üncüsünü düzenlediklerini belirten SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, "Ankara’da yaşayan çoğu Suriyeli, Iraklı ve Türk çocukları bir araya geldi. 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir anlamda dayanışma amacıyla bir araya geldik. Türkiye'de 3,6 milyon mülteci bulunmakta, bu nüfusun 1,6 milyon kadarını da 18 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır. Türkiye'de yaşayan mülteci çocuklar için yapılan bütün aktiviteler, yatırımlar ve onların eğitime dahil olması bu çocukların kendi ülkelerinin geleceğinde alacakları rol açısından önemlidir" dedi.

'ÇOCUK ÇOCUKTUR'

Türk ve mülteci çocukların dayanışmasını sağlamak için bir platform oluşturduklarını belirten Kavlak, "Bir sivil toplum kuruluşu olarak mülteci çocuklarını kendi çocuklarımız gibi unutmadığımızı gösterdik. Çocuğun mültecisi olmadığını göstermek amacıyla 'çocuk çocuktur' diyerek bu etkinliğimizi organize ettik. Çocukları savunamıyorsak, savunulacak çok da bir şey yoktur, demek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'DAHA GÜZEL GÜNLER YAŞAYACAKLAR'

6 binden fazla çocuğun 23 Nisan'ı kutlamak için toplandığını ifade eden UNICEF Türkiye Başkanı Philippe Duamelle ise "Türk, Suriyeli, Afgan ve Iraklı çocuklar büyük bir uyum içerisinde eğleniyorlar, şarkılar söylüyorlar. Bugün aynı zamanda, çocuğun her zaman çocuk olduğunun, doğru koruma ve iyi bir eğitimle daha güzel günler yaşayacaklarının da göstergesidir" dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Suriyeli mülteci 14 yaşındaki Fatma Hassani, 4 yıl önce Halep'ten Türkiye'ye geldiklerini ifade ederek bu organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür edip, çok eğlendiğini söyledi. Iraklı 12 yaşındaki Navrez Hayder de 5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve Türkçeyi yeni yeni öğrenmeye başladığını belirterek, etkinliğe katılmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.