Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 18:27 TSİ- Yaşam G: Bugün 18:28 TSİ

Ankara'da mülteci çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

ANKARA'da yaşayan çoğu mülteci yaklaşık 5 bin çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte eğlendi.

mask
mask
mask
+26
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara'da mülteci çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

ANKARA'da yaşayan çoğu mülteci yaklaşık 5 bin çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte eğlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) desteğiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe katılan çoğu mülteci yaklaşık 5 bin çocuk, alana kurulan oyun parkurlarında doyasıya eğlendi. Palyaçolar tarafından yüzleri boyanan çocuklara, pamuk şekeri ve Osmanlı şerbeti de ikram edildi.

'DAYANIŞMA AMACIYLA BİR ARAYA GELDİK'

Bu yıl 23 Nisan festivalinin 3'üncüsünü düzenlediklerini belirten SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, "Ankara’da yaşayan çoğu Suriyeli, Iraklı ve Türk çocukları bir araya geldi. 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir anlamda dayanışma amacıyla bir araya geldik. Türkiye'de 3,6 milyon mülteci bulunmakta, bu nüfusun 1,6 milyon kadarını da 18 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır. Türkiye'de yaşayan mülteci çocuklar için yapılan bütün aktiviteler, yatırımlar ve onların eğitime dahil olması bu çocukların kendi ülkelerinin geleceğinde alacakları rol açısından önemlidir" dedi.

'ÇOCUK ÇOCUKTUR'

Türk ve mülteci çocukların dayanışmasını sağlamak için bir platform oluşturduklarını belirten Kavlak, "Bir sivil toplum kuruluşu olarak mülteci çocuklarını kendi çocuklarımız gibi unutmadığımızı gösterdik. Çocuğun mültecisi olmadığını göstermek amacıyla 'çocuk çocuktur' diyerek bu etkinliğimizi organize ettik. Çocukları savunamıyorsak, savunulacak çok da bir şey yoktur, demek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'DAHA GÜZEL GÜNLER YAŞAYACAKLAR'

6 binden fazla çocuğun 23 Nisan'ı kutlamak için toplandığını ifade eden UNICEF Türkiye Başkanı Philippe Duamelle ise "Türk, Suriyeli, Afgan ve Iraklı çocuklar büyük bir uyum içerisinde eğleniyorlar, şarkılar söylüyorlar. Bugün aynı zamanda, çocuğun her zaman çocuk olduğunun, doğru koruma ve iyi bir eğitimle daha güzel günler yaşayacaklarının da göstergesidir" dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Suriyeli mülteci 14 yaşındaki Fatma Hassani, 4 yıl önce Halep'ten Türkiye'ye geldiklerini ifade ederek bu organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür edip, çok eğlendiğini söyledi. Iraklı 12 yaşındaki Navrez Hayder de 5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve Türkçeyi yeni yeni öğrenmeye başladığını belirterek, etkinliğe katılmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bugün 18:27 TSİ DHA Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
TÜİK, 2018 Yılında Toplam 553 Bin 202 Kişi Evlendi mask
TÜİK, 2018 Yılında Toplam 553 Bin 202 Kişi Evlendi
Ardahan'da Minik Muhtar Adayı Çağatay’dan Valiye Ziyaret mask
Ardahan'da Minik Muhtar Adayı Çağatay’dan Valiye Ziyaret
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek : Engelleri Birlikte Aşacağız mask
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek : Engelleri Birlikte Aşacağız
26 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu mask
26 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu
Milyonlarca Memur ve Emekliyi İlgilendiren Gelişmeler mask
Milyonlarca Memur ve Emekliyi İlgilendiren Gelişmeler
İŞKUR Güvenlik Görevlisi İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır? mask
İŞKUR Güvenlik Görevlisi İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor mask
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak! mask
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak!
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar mask
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor mask
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor

GALERİ

Reha Muhtar Kimdir? mask
Reha Muhtar Kimdir?
Nur Yerlitaş Kimdir? mask
Nur Yerlitaş Kimdir?
Melisa Aslı Pamuk Kimdir? mask
Melisa Aslı Pamuk Kimdir?
Murat Boz Kimdir? mask
Murat Boz Kimdir?
Tuvana Türkay Kimdir, Kaç Yaşındadır? mask
Tuvana Türkay Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Bennu Gerede Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşında? mask
Bennu Gerede Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşında?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL