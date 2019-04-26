Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 22:04 TSİ- Hukuk G: Bugün 22:05 TSİ

Bakan Gül: 3 ayda arabulucukla çözülen uyuşmazlık oranı yüzde 60

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, ticari davalarda ilk üç ayda arabuluculukla çözülen uyuşmazlık oranının yüzde 60 seviyesine ulaştığını, 11 bin 722 uyuşmazlığın 6 bin 557’sinin taraflar arasında anlaşmayla neticelendiğini açıkladı.

Bakan Gül: 3 ayda arabulucukla çözülen uyuşmazlık oranı yüzde 60 mask
Büyütmek için resme tıklayın

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, ticari davalarda ilk üç ayda arabuluculukla çözülen uyuşmazlık oranının yüzde 60 seviyesine ulaştığını, 11 bin 722 uyuşmazlığın 6 bin 557’sinin taraflar arasında anlaşmayla neticelendiğini açıkladı.

Bakan Gül, sosyal medya hesabından arabuluculuk ile ilgili açıklama yaptı. Ticari davalarda zorunlu arabuluculuk uygulamasının 1 Ocak 2019'da başladığına dikkat çeken Bakan Gül, "İlk üç ayda arabuluculukla çözülen uyuşmazlık oranı yüzde 60 seviyelerine ulaşmış durumda. 11 bin 722 uyuşmazlığın 6 bin 557’si, tarafların anlaşmasıyla neticelendi.

İş davalarından sonra ticari davalarda da dava şartı haline gelen arabuluculuk uygulamasıyla hem uyuşmazlığın tarafları hızla sonuca ulaşıyor, hem de yargının iş yükü azalıyor. Tüm arabulucularımıza ve alternatif çözüm yollarına katkı sunan kurumlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün 22:04 TSİ DHA Ankara- Hukuk

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar mask
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiye Müjdeli Haber mask
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiye Müjdeli Haber
Ankara Aile Mahkemeleri Nerede mask
Ankara Aile Mahkemeleri Nerede
İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nden Yürütmeyi Durdurma Kararı mask
İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nden Yürütmeyi Durdurma Kararı
Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası mask
Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası
İşe Dönüş Davaları ?  mask
İşe Dönüş Davaları ? 
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor mask
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak! mask
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak!
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar mask
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor mask
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor

GALERİ

26 Nisan Özet Haberleri mask
26 Nisan Özet Haberleri
Reha Muhtar Kimdir? mask
Reha Muhtar Kimdir?
Nur Yerlitaş Kimdir? mask
Nur Yerlitaş Kimdir?
Melisa Aslı Pamuk Kimdir? mask
Melisa Aslı Pamuk Kimdir?
Murat Boz Kimdir? mask
Murat Boz Kimdir?
Tuvana Türkay Kimdir, Kaç Yaşındadır? mask
Tuvana Türkay Kimdir, Kaç Yaşındadır?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL