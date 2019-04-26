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Altındağ Ramazan'a hazır

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde temizlik seferberliği ilan etti. Vatandaşların Ramazan ayını daha temiz ve daha sağlıklı bir ortamda geçirmesi için ekipleri seferber eden Altındağ Belediyesi camileri de unutmadı.

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Altındağ Ramazan’a hazır

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde temizlik seferberliği ilan etti. Vatandaşların Ramazan ayını daha temiz ve daha sağlıklı bir ortamda geçirmesi için ekipleri seferber eden Altındağ Belediyesi camileri de unutmadı. Okulları, parkları, spor tesislerini, pazar alanlarını, cadde ve sokakları temizleyerek ilçeyi pırıl pırıl bir hale getirmek için büyük gayret sarf eden Altındağ Belediyesi, ibadethanelerde de titiz bir çalışma gerçekleştiriyor.

Temizlik ekiplerinin tümünün görev başında olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç Dr. Asım Balcı, çalışmaların tüm mahallelerde, en ince ayrıntısına kadar devam ettiğini söyledi. Başkan Balcı “Altındağlıların Ramazan ayına temiz ve sağlıklı ortamlarda girmesini sağlamak için çalışmalarımız sürüyor. Altındağlı kardeşlerime desteklerinden dolayı teşekkür eder, şimdiden hayırlı Ramazanlar dilerim.” dedi.

Altındağ köşe bucak temizleniyor

Ekipler önce sokakları süpürge aracı ile süpürüyor, daha sonra çöp atma noktalarını sabunlu sularla yıkayarak, kötü kokuların önüne geçiyor. İlaçlama aracı ile beraber sokak sokak gezen ekipler, titiz bir çalışmaya imza atıyor. Ayrıca boş arsalara atılan, halk sağlığını tehdit eden atıklar da kamyona yüklenerek bölgeden uzaklaştırılıyor. Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 50 kişiden oluşan ekip, 2 yıkama aracı, 2 süpürge, ilaçlama aracı, anons aracı ve kamyon ile mahalleleri pırıl pırıl yapıyor.

Camiler de tertemiz…

Altındağ’da başlayan temizlik seferberliği sadece mahalleler ile sınırlı kalmıyor. Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, ilçedeki tüm camileri de tertemiz hale getiriyor. Camilerdeki halılar, kuru ve ıslak temizleme yöntemiyle yıkanarak, kir ve tozdan arındırılıyor.

Camilerin içine mis gibi kokular da sıkılıyor. İbadethanelerin camları baştan aşağı silinirken, abdesthaneler, lavabolar ve ayakkabılıklar da kirden arındırılıyor. Çalışmalar sadece camilerin içini kapsamıyor. Camilerin bahçeleri de özenle temizlenirken, yeşil alanlarda da bakım çalışması yapılıyor.

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Bugün 22:08 TSİ - Yaşam

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