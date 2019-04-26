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Medipol Başakşehir - Göztepe: 0-2

Mücadelenin ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Mücadeleyi Göztepe 2-0'lık skorla kazandı.

Medipol Başakşehir - Göztepe: 0-2Medipol Başakşehir - Göztepe: 0-2 mask
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STAT:  3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Mahmut, Serdar, Clichy, İrfan (Dk. 71 Bajic), Emre, Visca, Mossoro (Dk. 57 Napoleoni), Elia (Dk. 46 Adebayor), Robinho

GÖZTEPE: Beto - Tayfur, Titi, Reis, Berkan, Poko, Castro, Deniz, Halil (Dk. 71 Gouffran), Serdar (Dk. 90+2 Alpaslan), Jerome (Dk. 80 Borges)

GOLLER: Dk. 7 Jerome, Dk. 85 Deniz (Göztepe)

SARI KARTLAR: Caiçara, Robinho (Medipol Başakşehir) - Reis (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Göztepe'nin gollerini 7'nci dakikada Jerome ve 85'inci dakikada Deniz Kadah kaydetti.

7'nci dakikada Göztepe golü buldu. Serdar Gürler'in sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği topta Titi'nin topuk pasıyla topu önünde bulan Jerome'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

13'üncü dakikada Mossoro'nun pasında ceza sahası yayı üzerinden Robinho'nun etkili şutu auta gitti. 

45'inci dakikada Medipol Başakşehir'in golü VAR kararıyla iptal edildi. Caiçara'nın ara pasında Visca'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 

Mücadelenin ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. 

56'ncı dakikada Göztepe kontra atağında Halil ceza sahasına girdi ve şutunu çekti, kaleci Mert'ten dönen topta altıpasa doğru yükselen topa Jerome'un etkisiz kafa vuruşu Mert'te kaldı.

61'inci dakikada İrfan Can rakip ceza sahasına çalımlarla girdi ve içeriye çevirdi, Robinho'nun tek vuruşunda kaleci Beto topu kornere çeldi. 

69'uncu dakikada Napoleoni'nin uzaktan şutu savunmadan sekti ve ters tarafta İrfan'ın önünde kaldı. İrfan'ın sert şutu auta gitti. 

74'üncü dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında Adebayor'un dokunuşuyla top arka direğe doğru açıldı, Napoleoni önünde kalan topa sert vurdu, meşin yuvarlak Beto'da kaldı. 

78'inci dakikada Mahmut'un ceza sahası içine havadan pasında Robinho etkili bir kafa vuruşu yaptı, kaleci Beto topu çizgiden çıkardı. 

85'inci dakikada Göztepe'nin 2'nci golü geldi. Deniz, Serdar Taşçı'ya yapılan baskı sonrası kazanılan topla kendi sahasından rakip ceza sahasına kadar topu sürdü ve etkili bir şutla takımının 2'nci golünü kaydetti: 0-2.

90+1'inci dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası sağ çaprazında Deniz'in sert şutu üstten auta gitti.

90+3'üncü dakikada Castro'nun kaleci Mert'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda Mert topu uzaklaştırdı.  

Mücadeleyi Göztepe 2-0'lık skorla kazandı.

Bugün 22:38 TSİ DHA İstanbul- Spor

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