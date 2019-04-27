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27 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre;

27 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu mask
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Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ile Ankara’nın doğusu, Antalya’nın doğu ilçeleri ve Malatya’nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın doğusu, İç Ege ile Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden, güney kesimlerde yer yer güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22

İzmir: Az bulutlu, gece saatlerinde parçalı bulutlu 28

Adana: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Bursa: Az bulutlu 25

Antalya: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

  • Samsun: Parçalı bulutlu 16
  • Trabzon: Parçalı bulutlu 14
  • Erzurum: Parçalı bulutlu 13
  • Diyarbakır: Az bulutlu 22
  • (İHA)

Bugün 09:45 TSİ İHA İstanbul- Yaşam

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