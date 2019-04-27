Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 10:04 TSİ- Gündem G: Bugün 10:05 TSİ

Çavuşoğlu, Bağdat, Basra ve Erbil’i Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28-29 Nisan 2019 tarihlerinde üst düzey hükümet yetkilileri ve yerel makamlarla görüşmelerde bulunmak üzere Bağdat, Basra ve Erbil’i ziyaret edecek.

Çavuşoğlu, Bağdat, Basra ve Erbil’i Ziyaret Edecek mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun 28-29 Nisan 2019 tarihlerinde üst düzey hükümet yetkilileri ve yerel makamlarla görüşmelerde bulunmak üzere Bağdat, Basra ve Erbil’i ziyaret edeceği belirtilerek, "Sayın Bakanımızın ziyareti çerçevesinde, terörle mücadele ve Irak’ın yeniden imarı başta olmak üzere, ikili ilişkilerimizin tüm veçhelerinin ele alınması ve bölgesel meselelerin istişare edilmesi öngörülmektedir. Sayın Bakanımız ziyaret sırasında Irak’ın asli unsurlarından Türkmen toplumunun temsilcileriyle de bir araya gelecektir" denildi.

(İHA)

Bugün 10:04 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
ANKARA'da 25 yıldır ney çalıp üretiyor mask
ANKARA'da 25 yıldır ney çalıp üretiyor
Havalimanı Taksilerine Son Teknoloji Uygulama mask
Havalimanı Taksilerine Son Teknoloji Uygulama
Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Bodrum'da Tatil Yapacak mask
Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Bodrum'da Tatil Yapacak
FETÖ'nün TSK Yapılanması Soruşturması: 210 Muvazzaf Askere Gözaltı Kararı mask
FETÖ'nün TSK Yapılanması Soruşturması: 210 Muvazzaf Askere Gözaltı Kararı
FETÖ Üyesi Ali Sipahi 5 Nisan'dan Beri Brezilya'da Gözaltında Tutuluyor mask
FETÖ Üyesi Ali Sipahi 5 Nisan'dan Beri Brezilya'da Gözaltında Tutuluyor
AHİD Ankaralı Belediye Başkanlarına Ziyaret Gerçekleştirdi mask
AHİD Ankaralı Belediye Başkanlarına Ziyaret Gerçekleştirdi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor mask
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor
Arka Sokaklar 515. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Arka Sokaklar 515. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Ayhan: Binlerce Kişi Mustafa Kemal'in Hikayesini Dinleyecek mask
Ayhan: Binlerce Kişi Mustafa Kemal'in Hikayesini Dinleyecek
Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme! mask
Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme!

GALERİ

Doğuş, Malatya'da şakalandı mask
Doğuş, Malatya'da şakalandı
Ankara'da 120 milyon TL vurgun mask
Ankara'da 120 milyon TL vurgun
26 Nisan Özet Haberleri mask
26 Nisan Özet Haberleri
Reha Muhtar Kimdir? mask
Reha Muhtar Kimdir?
Nur Yerlitaş Kimdir? mask
Nur Yerlitaş Kimdir?
Melisa Aslı Pamuk Kimdir? mask
Melisa Aslı Pamuk Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL