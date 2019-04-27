Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun 28-29 Nisan 2019 tarihlerinde üst düzey hükümet yetkilileri ve yerel makamlarla görüşmelerde bulunmak üzere Bağdat, Basra ve Erbil’i ziyaret edeceği belirtilerek, "Sayın Bakanımızın ziyareti çerçevesinde, terörle mücadele ve Irak’ın yeniden imarı başta olmak üzere, ikili ilişkilerimizin tüm veçhelerinin ele alınması ve bölgesel meselelerin istişare edilmesi öngörülmektedir. Sayın Bakanımız ziyaret sırasında Irak’ın asli unsurlarından Türkmen toplumunun temsilcileriyle de bir araya gelecektir" denildi.
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Çavuşoğlu, Bağdat, Basra ve Erbil’i Ziyaret Edecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28-29 Nisan 2019 tarihlerinde üst düzey hükümet yetkilileri ve yerel makamlarla görüşmelerde bulunmak üzere Bağdat, Basra ve Erbil’i ziyaret edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz