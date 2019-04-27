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Trump, Japonya Başbakanı Abe Washington’da Bir Araya Geldi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump Washington’da bir araya geldi.

Trump, Japonya Başbakanı Abe Washington’da Bir Araya Geldi mask
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Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Haziran’da Japonya’da gerçekleştirilecek G20 zirvesi hazırlıkları kapsamında çıktığı Avrupa-Kuzey Amerika gezisi kapsamında Amerikan Başkanı Donald Trump ile Washington’da bir araya geldi. İki ülke arasında yapılması planlanan yeni bir ticaret anlaşmasının ana gündemi oluşturduğu öğrenilen görüşme öncesinde iki lider de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Japonya Başbakanı Abe, "Her iki ülkenin de faydalanabileceği bir ekonomik büyümeyi sağlamak üzere ticaret müzakerelerini görüşmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ticaret Gündemi

Amerika Başkanı Trump ise Japonya’nın ihraç ettiği tarımsal ürünleri kastederek, "Ciddi bir şekilde tarım ürünlerini tartışacağız. Çünkü başbakanın bildiği gibi Japonya tarım ürünlerine yüksek vergiler uyguluyor ve bunlardan kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.

Trump ayrıca, müzakerelerin sorunsuz ilerlemesi halinde, önümüzdeki ay kendisinin Japonya’ya gerçekleştireceği ziyaretinden önce her iki ülkenin de bir anlaşma yapabileceğini belirtti.

Yeni Dönemin İlk Devlet Konuğu

1 Mayıs’ta Japonya’da yeni imparatorun tahtı devralmasıyla yeni ’Reiwa’ döneminin başlayacağını hatırlatan Abe, "Başkan Trump’ı ilk devlet konuğumuz olarak davet etmekten heyecan duyuyorum. Her zamanki gibi kararlı bir şekilde, birlikte küresel gündemle ilgileneceğimize dair bir mesaj vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaçırılan Japon Vatandaşları Sözü

İkili arasında yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere bilgi veren Abe, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore’nin kaçırdığı Japon vatandaşları konusunda Japonya’yla yakın işbirliği yapma sözü verdiğini söyledi. Görüşmede, Kuzey Kore meselesine dair yol haritasının tartışıldığını da doğrulayan Abe, yeni bir ticaret anlaşması için müzakereleri hızlandırmayı kabul ettiklerini de ekledi.

G20 Öncesi Yoğun Mesai

Abe’nin, G20 öncesi Amerika ziyaretinin arkasında, Haziran’da gerçekleştirilecek zirvede ABD ile uyum içinde çalışma isteğinin olduğu ifade ediliyor. Önceki G7 ve G20 zirvelerinde liderlerin ortak tebliğ hazırlamada zorluk çekmelerinin, Japonya’da gerçekleştirilecek G20 zirvesinin verimli geçmesi adına kaygılara neden olduğu belirtiliyor.

(Burak Ersoy/İHA)

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