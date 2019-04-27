Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 10:28 TSİ- Asayiş G: Bugün 10:29 TSİ

Bursa’da Ruhsatsız Silah Ticareti Yapanlara Operasyon: 23 gözaltı

Bursa’da aralarında polislerin de olduğu ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan 23 kişi gözaltına alındı.

Video için play'e tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan şahıslara yönelik 3 ay önce çalışma başlattı. Ekipler, aralarında emekli ve halen görevde olan polislerin de olduğu 27 şüphelinin 2 iş yeri kiralayıp kuru sıkı namlularını değiştirerek piyasaya bin 500-2 bin TL’ye sattıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine operasyonu başlatan ekipler, 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramada 22 adet ruhsatsız silah, 19 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet ruhsatlı tabanca, 85 adet kuru sıkı tabancalara takılmak üzere hazırlanmış namlu, 400 adet silah yayı, 6 adet tabanca horoz mekanizması, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, bin 127 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi.

Silah imalathanesinde ise, 22 adet matkap ucu, 22 adet harbi, 2 adet kumpas, 1’er adet freze tezgah makinesi, pres makinesi, mengene ve matkap ele geçirildi.

(İHA)

Bugün 10:28 TSİ İHA Bursa- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Bursa’da Uyuşturucu Operasyonu 28 kişi Gözaltına Alındı mask
Bursa’da Uyuşturucu Operasyonu 28 kişi Gözaltına Alındı
Bursa’da Ruhsatsız Silah Ticareti Yapanlara Operasyon: 23 gözaltı mask
Bursa’da Ruhsatsız Silah Ticareti Yapanlara Operasyon: 23 gözaltı
Rıza Sarraf’ın Köşkünde Keşif Yapıldı mask
Rıza Sarraf’ın Köşkünde Keşif Yapıldı
Hava Sıcak Diye Aracının Camını Açık Bıraktı, Biriktirdiği 110 Bin Lirayı Çaldırdı! mask
Hava Sıcak Diye Aracının Camını Açık Bıraktı, Biriktirdiği 110 Bin Lirayı Çaldırdı!
Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun tutuklandı mask
Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun tutuklandı
Küçük Çocuğa Cinsel Tacizde Bulunan Zanlı Tutuklandı mask
Küçük Çocuğa Cinsel Tacizde Bulunan Zanlı Tutuklandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor mask
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor
Arka Sokaklar 515. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Arka Sokaklar 515. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Ayhan: Binlerce Kişi Mustafa Kemal'in Hikayesini Dinleyecek mask
Ayhan: Binlerce Kişi Mustafa Kemal'in Hikayesini Dinleyecek
Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme! mask
Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme!

GALERİ

Doğuş, Malatya'da şakalandı mask
Doğuş, Malatya'da şakalandı
Ankara'da 120 milyon TL vurgun mask
Ankara'da 120 milyon TL vurgun
26 Nisan Özet Haberleri mask
26 Nisan Özet Haberleri
Reha Muhtar Kimdir? mask
Reha Muhtar Kimdir?
Nur Yerlitaş Kimdir? mask
Nur Yerlitaş Kimdir?
Melisa Aslı Pamuk Kimdir? mask
Melisa Aslı Pamuk Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL