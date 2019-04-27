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Bursa’da Uyuşturucu Operasyonu 28 kişi Gözaltına Alındı

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da Uyuşturucu Operasyonu 28 kişi Gözaltına Alındı mask
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 3 aydır yürütülen operasyonlar kapsamında 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 500 gram metamfetamin, bir miktar sıvı metamfetamin, bonzai, esrar, kokain, 6 adet hassas terazi ve 17 bin TL ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Ekipler, bu olayın ardından Bursa merkezli İstanbul’da da operasyonlar yaptı. Operasyonlar kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerde yapılan aramada, bin 101 adet ectasy, 980 gram esrar, bir miktar kokain ve metamfetamin, 7 adet ruhsatsız tabanca, 500 adet fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen döviz ele geçirildi.

20 şüpheli, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu ticareti yapmak, suç işlemek, kasten yaralama ve silah ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

(İHA)

Bugün 10:35 TSİ İHA Bursa- Asayiş

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