Diyarbakır’da 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice ve Kulp ilçeleri ile Bingöl ili Genç ilçesi sınırları arasında kalan dağlık ve kırsal alanda, 23 Nisan 2019 Salı günü saat 20.00’dan itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, Polis Özel Harekat Timleri ve Güvenlik Korucularıyla icrasına başlanan Bayrak-123 Şehit Uzm.J.III.Kad.Çvş. Serdar AKIN-02 Müşterek Operasyonu, 26 Nisan 2019 Cuma günü saat 23.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu operasyon kapsamında; Lice ilçesi Yalımlı Köyü Keşkuvari ve Hevsel Mezraları kırsal alanında 25 Nisan 2019 Perşembe günü 5 farklı noktada bir grup teröristle sağlanan temas neticesinde, 5 terörist üzerlerinde bulunan 5 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet Walther marka 9 mm çapında tabanca, 7 adet el bombası, 13 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 327 adet 7.62 mm çapında AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 14 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet el telsizi, 1 adet el dürbünü ve 5 adet sırt çantası ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiş, sağlanan temas esnasında 3 silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. BTÖ mensuplarınca kullanılan, 1 adet 8 odadan oluşan 50 metrekare genişliğinde, 1 adedi 6 odadan oluşan 70 metrekare genişliğinde, 1 adedi 3 odadan oluşan 25 metrekare genişliğinde, 1 adedi 48 metrekare genişliğinde, 17 adedi değişik ebatlarda olmak üzere toplam 21 adet kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Temas araması esnasında, arazide farklı noktalarda tuzaklanmış olarak bulunan 4 adet El Yapımı Patlayıcı düzeneği tespit edilerek imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde bahse konu sığınaklar içerisinde, arazide ve adli aramalarda; 1 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. (parçalanmış kullanılamaz durumda), 117 adet 7.62 mm AK-47 Kaleşnikof P. Tf. Fişeği, 5 adet AK-47 Kaleşnikof Tf. Şarjörü, 1 adet AK-47 Kaleşnikof Tf. dipçiği, 1 adet Yeasu marka el telsizi, 4 adet EYP düzeneği 2 adet basma düzenekli, 2 adet uzaktan kumandalı, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet jeneratör, 33 adet büyük tüp, 17 adet küçük tüp, 1 adet 12 volt akü, 1 adet 8’li pil bloğu, 4 adet 4’lü pil bloğu, 1 bin 250 adet pil, 260 metre elektrik kablosu, 1 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel döküman ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde; 104 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca, Lice ilçesi Ulucak Köyü Çiftlik Mezrası mülki sınırları içerisinde icra edilen temas araması esnasında yaklaşık 4 dönümlük araziye kenevir ekimi yapan A.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon bölgesi içerisinde, yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde; 1bin 158 şahıs ve 256 araç kontrol edilmiş, kontrol sonucunda “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan aranıyor kaydı bulunan 1 şahıs gözaltına alınmış, 5 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

(Murat Başal/İHA)