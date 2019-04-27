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ANKARA'da 25 yıldır ney çalıp üretiyor

ANKARA'da Erdinç Bal (49), çocuk yaşlarda başlayan ney merakını mesleğe dönüştürdü. Konservatuvar mezunu Bal, 25 yıldır kendi ürettiği neylerle öğrencilerine bu sanatı icra etmeyi öğretiyor. Bal, "Bu meslekler, aslında bir kültür mirası durumunda" dedi.

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 ANKARA'da 25 yıldır ney çalıp üretiyor

ANKARA'da Erdinç Bal (49), çocuk yaşlarda başlayan ney merakını mesleğe dönüştürdü. Konservatuvar mezunu Bal, 25 yıldır kendi ürettiği neylerle öğrencilerine bu sanatı icra etmeyi öğretiyor. Bal, "Bu meslekler, aslında bir kültür mirası durumunda" dedi.

Erdinç Bal, çocuk yaşta ney ustası olan babasından ney çalmayı öğrendi. Zamanla ney ustalarında ney yapmayı da öğrenen Bal'ın bu merakı, eğitim hayatına da yansıdı. Bal, Gaziantep Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Ankara'ya dönerek, Hamamönü'nde açtığı iş yerinde Hatay ve Antalya'dan satın aldığı kamışlardan ney üretmeye başladı. Bal, alt katını atölye, üst katını dershane olarak kullandığı iş yerinde ney üretip, öğrencilerine de bu sanatı icra etmeyi öğretiyor. Neyin yanında tambur, ud, bağlama ve tar da çalan Bal’ın, Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda öğrencisi bulunuyor. Bal, öğrencilerine Türk musikisi ve ney kültürünü aşılamaya çalışıyor.

'ONLİNE EĞİTİMLER VERİYORUZ'

Evli ve 2 çocuk babası Erdinç Bal, "Avrupa'da değişik ülkelerde çok Türk kardeşlerimiz var. Yeterince bu kurslara ulaşamıyorlar. Biz 5 yıldır online eğitimler de veriyoruz. Amerika’da doktora yapan bir Türk öğrencisine biz buradan program üzerinden ders veriyoruz. Türkiye’nin küçük vilayetlerinde arkadaşlara da dersler veriyoruz" dedi.

'BU MESLEKLER KÜLTÜR MİRASI'

Ney sanatının gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğinin altını çizen Bal, ney ustası ve neyzen sayısının gittikçe azaldığını belirtti. Neyzenliğin ve ney ustalığının usta çırak ilişkisi içinde gelişmesi gerektiğine dikkat çeken Erdinç Bal, "Bu meslekler, aslında bir kültür mirası durumunda. Kültür mirası olan bu meslekleri geliştirme noktasında çırak yetiştirmek çok önemli ve biz bu konuda kendimizi rahat hissetmiyoruz. Bir yandan bizler yüksek kiralar ve vergiler ödeyerek varlığımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Diğer yandan çırak bulmak çok zor. Birkaç tane genç üniversiteli kardeşimiz var, onları yetiştirmeye çalışıyoruz bu mesleğin devam edebilmesi için" diye konuştu.

'DÜNYADAN ÇOK İLGİ VAR'

Ney enstrümanına ve Türk musikisine dünyanın birçok yerinden ilgi olduğunu ifade eden Bal, "Hz. Mevlana ile birlikte Türk musikisi tüm dünyada değer görüyor. Avusturya’dan Kanada’ya kadar birçok ülkeden değişik insanlar geliyor. Antropologlar, müzikologlar Türk musikisini incelemek istiyorlar, ilgi duyuyorlar; ama bizim bu konuda biraz daha devlet olarak bu işi sahiplenmeliyiz, bu konulara destek vermeliyiz" şeklinde konuştu.

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