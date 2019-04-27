Atılım Üniversitesi Kariyer Günleri Etkinliği Düzenledi

Etkinlikte, mülakat simülasyonları, workshop ve kariyer odaklı seminerler gerçekleştirildi. Öğrenciler organizasyona katılan 48 firma ile staj ve iş görüşmeleri yaptı.

TEFİL: ÖĞRENCİLER İÇİN İLHAM VERİCİ OLDU

Kariyer Günleri'nin bu yıl birincisini düzenlediklerini söyleyen Atılım Üniversitesi Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörü Selin Tefil, "Yüzlerce öğrenci ve mezunun katıldığı Kariyer Günleri’nde farklı sektörlerden gelen profesyoneller tarafından kariyer odaklı seminerler verildi, mülakat simülasyonları ve workshoplar yapıldı. Firmalar öğrenci ve mezunlardan neler beklediklerini, bulundukları sektörün gelişmekte olan alanlarının neler olduğunu ve staj/iş arayanların bu süreçte kendilerini hangi yönde geliştirmelerinin faydalı olabileceğini stantlarını ziyaret edenlerle paylaştılar. Mezunlar Derneği’nin de katkı sağladığı etkinliğe mezunlarımızdan firma sahibi olan katılımcıların da yer alarak öğrencilerimize deneyimlerini aktarması da kendi işini kurmak isteyen öğrencilerimiz için ilham verici oldu" dedi.

KURT: ÖĞRENCİLERİN VİZYONLARINI GENİŞLETMEK ADINA FAYDALI OLDU

Votorantim Çimento İnsan Kaynakları Uzmanı Pırıl Kurt ise, "Kariyer günleri etkinliği ile kariyerlerine yeni başlayacak gençlerimizle tanışmamız ve kendilerine firmamızı anlatmamız önem arz etmektedir. Öğrencilerin kariyer günleri etkinliklerine katılarak firmalarla görüşmesinin, vizyonlarını ve mevcut sektörel bilgilerini genişletmek adına çok faydalı olduğunuza inanıyoruz. Standımızı ziyaret eden öğrenciler ile firmamızın tarihi, vizyonu, faaliyet alanlarımız, Türkiye ve diğer ülkelerdeki operasyonlarımızın bilgileri paylaşılmıştır. Mezuniyeti yakın veya mezun durumunda olan ziyaretçilerimize ise iş başvuru formu doldurtularak, bilgilerini ihtiyaç halinde değerlendirilmek üzere kariyer havuzumuzda saklanmasına imkan verilmiştir" diye konuştu.

ONUK: ÖĞRENCİLERİN İSTİHDAM KAYGISI VAR

PTTEM İnsan Kaynakları Uzmanı Halime Onuk da, "Etkinlikler kapsamında, öğrencilerle standımızda birebir görüşmeler yaptık. Kariyer günlerinde öğrencilerle bir arada bulunmamızın, e-ticaret sektörünün önemi ve bilinirliğini arttırmak, gelecekte bu sektör için öngörülen büyüme stratejilerin ve istihdam olanaklarını paylaşmak adına faydalı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca öğrencilerle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde istihdam konusunda kaygısı olan, mezun olduktan sonra yaptıkları başvurulara cevap alamadığı için motivasyonunu kaybedenlerin olduğunu gözlemledik, süreci daha iyi nasıl yönetebilecekleri ve nasıl fark yaratabilecekleri hakkında tecrübelerimizi paylaşmış olmak bizim için keyif verici oldu" ifadelerini kullandı.

Rabit Teknoloji Genel Koordinatörü Ziya Çöğen ise, "Kariyer günlerinde firmamız ve sektör açısından, sektördeki firmalar ile birebir iletişim kurma fırsatı yakalanmış oldu. Hem öğrencilere kendi firmamızı anlatabilme fırsatı yakalamış olduk, işe alım süreçlerinde değerlendirebilmek adına mezun olacak öğrencilerden başvurular toplayarak kendi özgeçmiş havuzumu geliştirmiş oldu. Öğrenciler açısından bölümleri ile alakaları sektörleri ve sektördeki firmaları tanıma fırsatı yakalandı, mezun olduktan sonra hangi alanda ilerlemek isteyeceklerine dair bir bilgi birikimi sağlamış oldular. Bunula birlikte staj imkanı ve iş imkanı yakalama fırsatları oldu. Firmalardan işe alım süreçlerini öğrenip kendi gelişimlerini ona göre yönlendirme fırsatı buldu" dedi.

Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü mezunu Burak Bağcı da, "Üniversitemizin belki de en çok önem verdiği programlardan olan lisans araştırma projeleri kapsamında başlayan girişimcilik ve start-up faaliyetlerinizin bugün 4'üncü yılındayız ve mezun olmadan son 1 yıl içerisinde hem öğrencilik hem de şirketimizin yöneticiliğini yapmaktaydık. Bu yaşadığımız aslında muazzam bir duygu ve kendi aramızda konuştuğumuzda, 4 yıl önce bu etkinliklere öğrenci olarak bir şeyler öğrenmek ve staj imkanları yakalamak için giderken bugün iş veren firma olarak katılmamız bu bütün çabalarımızın karşılığını aldığımızın göstergesidir" diye konuştu.

Bağcı, "Bizim için aslında özel bir an çünkü mezun olduğumuz ve şirketimizin temellerini attığımız üniversitemizde böyle güzel bir etkinliğe katılıyor olmamız ve Atılım Üniversitesi'nden mevzun olup kendi şirketini kuran mühendisler olarak katılmamız bizim için çok değerli. Alt dönem Atılım Üniversitesi öğrencilerinin staj, gönüllü staj ve TÜBİTAK projelerinde çalışmak üzere mühendislik ve staj başvuruları almamız bizim için tarifi zor olan bir anlatımdır ama istihdam etmenin dışında bizim için daha önemli olan bir değer, Atılım Üniversitesi öğrencilerine örnek olabilmek, öğrenci arkadaşları heveslendirmek ve temel olarak biz başardık, sizler daha iyisini başarabilirsiniz düşüncesini öğrenci arkadaşlara aktarmaktır" ifadelerini kullandı.