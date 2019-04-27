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Mülteci Çocukların 23 Nisan Kutlaması

Çankaya Belediyesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile yaptığı işbirliğiyle, 5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun yer aldığı 23 Nisan kutlamasına ev sahipliği yaptı.

Mülteci Çocukların 23 Nisan Kutlaması mask
Mülteci Çocukların 23 Nisan Kutlaması mask
Mülteci Çocukların 23 Nisan Kutlaması mask
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Çankaya Belediyesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ile yaptığı işbirliğiyle, 5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun yer aldığı 23 Nisan kutlamasına ev sahipliği yaptı. Çocuklar, Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda bu yıl 3.sü düzenlenen şenlikte gönüllerince eğlendi.

UNICEF’in de desteklediği şenliğin açılış konuşmasını yapan Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, Ulusal Egemenlik Günü’nü tüm dünya çocuklarına armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle andıklarını belirterek, “Çocuk dostu bir Ankara ve Çankaya yaratmak için çalışıyoruz. Çocuk parklarımızı, oyun alanlarımızı, kitaplarımızı, gündüz bakımevlerimizi hep daha güzel bir gelecek için hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak da, Türkiye’deki mülteciler arasında çocuk sayısının yaklaşık 1,6 milyon olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizde yaşayan başta Suriyeli, Iraklı, Afgan ve İranlı olmak üzere farklı ülkelerden gelen mülteci çocukları unutmadık. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e destekleri nedeniyle teşekkür ederiz” dedi.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 30. yılının da kutlandığı şenlikte, Balkan Orkestrası Mülteci gönüllüleri müzik topluluğu, Al Farah ve Mamak Çok Yönlü Destek Merkezi Çocuk Korosu’nun verdiği mini konserler büyük beğeni topladı. Animasyon ekiplerinin çeşitle etkinlikler düzenlediği şenlikte, çocuklar neşe dolu bir gün geçirdi. 

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Bugün 11:27 TSİ Ankara/ Çankaya- Etkinlik

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