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Başkan Altınok'dan Sağlıklı Yaşam Yürüyüş Çağrısı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tüm Keçiörenlileri 29 Nisan Pazartesi günü sabah saat 10.00da Keçiören Belediyesi ile ibn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde gerçekleştirilecek olan Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü ne davet etti.

Keçiörenlileri 29 Nisan Pazartesi günü sabah saat 10.00da Keçiören Belediyesi mask
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BAŞKAN ALTINOK KEÇİÖRENLİLERİ SAĞLIKLI YAŞAM YÜRÜYÜŞÜNE DAVET ETTİ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tüm Keçiörenlileri 29 Nisan Pazartesi günü sabah saat 10.00da Keçiören Belediyesi ile ibn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde gerçekleştirilecek olan Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü ne davet etti. Başkan Altınok Sağlıklı toplum sağlıklı bireylerden oluşur. Obeziteye karşı farkındalık mesajı vermek için Sağlıklı Yaşam Yürüyüşümüze tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz dedi.

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ VURGULANACAK İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ile gerçekleştirilecek olan yürüyüş 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünden başlayacak. Yürüyüşe katılacak sporseverler ellerinde sağlıklı yaşam ve sporun önemini anlatan dövizler taşıyacaklar. Öğretmenler okul müdürleri öğrenciler ve vatandaşların katılacağı 2 kilometrelik yürüyüş parkuru boyunca obeziteyle mücadele ve fiziksel aktivitenin önemi vurgulanacak.

ALTINK:7DEN 70E HERKESİ SAĞLIKLI YAŞAM YÜRÜYÜŞÜNE BEKLİYORUZ Başkan Altınok sporun bir yaşam biçimine dönüştürülmesi gerektiğine vurgu yaparak Keçiörende 7den 70e herkesi sağlıklı yaşam yürüyüşüne bekliyoruz. Sağlıklı toplum sağlıklı bireylerden oluşur. Obeziteye karşı farkındalık mesajı vermek için Sağlıklı Yaşam Yürüyüşümüze yoğun ilgi olacağına inanıyorum. Keçiörende önceden olduğu gibi yeni dönemde spor yapılabilecek alanlarımızın ve bisiklet yollarımızın sayısını artırarak sağlıklı yaşam için topyekûn çalışacağız dedi.

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Bugün 11:32 TSİ Ankara/ Keçiören- Yaşam

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