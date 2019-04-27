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Başkentlilerin Balık Tercihi Hamsi Oldu

Denizlerde 1 Eylül 2018’de başlayan, 15 nisan 2019’da sona eren av sezonu süresince başkentliler, 11 bin 500 ton balık tüketti. Ankara Büyükşehir Belediyesi toptancı hali verilerine göre Ankaralılar bu yıl en çok 6 bin 746 ton ile hamsi tüketti.

Başkentlilerin Balık Tercihi Hamsi Oldu mask
Başkentlilerin Balık Tercihi Hamsi Oldu mask
Başkentlilerin Balık Tercihi Hamsi Oldu mask
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Başkentliler, denizlerde balık avının serbest olduğu av sezonu süresince taze balığa doydu.

Av sezonun bittiği 1 Eylül 2018 tarihinden, av yasağının başladığı 15 Nisan 2019 tarihine kadar taze balık Ankaralıların sofrasından eksik olmadı.

Başkentlilerin Tercihi Hamsi Oldu

Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Eylül-Nisan ayı tarihleri arasında Ankara genelinde tüm ilçelerdeki balık satış noktalarına düzenli olarak taze balık sevkiyatı yaptı.

Ankaralılar, sevilen lezzeti ve uygun fiyatını da göz önünde tutarak bu yıl en çok hamsiyi tercih etti. ankara büyükşehir belediyesi etiketli tüm içerik için tıklayınız" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> ankara büyükşehir belediyesi etiketli tüm içerik için tıklayınız"> Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre, Başkentliler av sezonu süresince toplam 6 bin 746 ton hamsi tüketti.

İkinci Sırada Palamut Var

Karadeniz'de Zonguldak Ereğli, Rize, Hopa ve Trabzon’da avlanılan palamut yoğunluğunun dikkat çektiği av sezonunda Başkentliler hamsiden sonra bin 600 ton ile ikinci sırada en çok palamut tüketti. Palamudu bin 14 tonluk tüketimle istavrit izledi.

Başkent’te 662 tonla Sardalya, 260 tonla Çupra, 200 tonla Levrek, 150 tonla Mezgit, 130 tonla Alabalık tüketildi.

Başkentlilerin tercih ettiği balıklar arasında yer alan Uskumru, Barbun, Tekir, Çinekop, Kefal, Somon, Küpez, Granyöz ve diğer balıkların toplam tüketimi ise 738 tona ulaştı.

 Denizlerde av yasağının 15 Nisan’da başladığını hatırlatan Toptancı Hali yetkilileri, Toptancı haline gelen balıkların Büyükşehir veterinerlerince düzenli olarak kontrolden geçirildiğine dikkat çektiler.

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