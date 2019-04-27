Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 11:41 TSİ- Etkinlik G: Bugün 11:42 TSİ

Türkiye’nin İlk İnteraktif Çocuk Müzesine Yoğun İlgi

Yenimahalle Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin ilk interaktif çocuk müzesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi çocukların değişmez adresi olmayı sürdürüyor.

Türkiye’nin İlk İnteraktif Çocuk Müzesine Yoğun İlgi mask
Türkiye’nin İlk İnteraktif Çocuk Müzesine Yoğun İlgi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Evrensel Değerler Çocuk Müzesi Türkiye’yi ağırlıyor

Yenimahalle Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin ilk interaktif çocuk müzesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi çocukların değişmez adresi olmayı sürdürüyor. Bugüne kadar Ankara ve çevre ilçelerden çocukları ağırlayan müze bu kez çok uzaklardan bir okulu misafir etti. Müzeye Antalya Manavgat’tan öğrenciler geldi. Ankara gezisinde Manavgat Karabucak İlkokulu öğrencileri müzede keyifli anlar yaşadı.

Ankara gezisinde Ankara’nın simge yapılarını gezen minik öğrenciler Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde de keyifli zaman geçirdiler. 7-11 yaş aralığındaki 16 çocuk,  Vahşi Yaşam ve Yardımseverlik alanında Afrika ormanlarına yolculuk yaparken Bilim Merkezi alanında enerji, ses, ışık, kuvvet gibi bilimsel gerçekleri keşfetme fırsatı buldular.  Müzede yapılan eğitimlerle keyifli zaman geçiren minikler daha sonra Ankara turuna devam ettiler.

Müzeye yoğun ilgi

Açıldığı günden bu yana Ankara ve çevresinden çocukların değişmez adresi olan Evrensel Değerler çocuk müzesi bugüne kadar 600 okul ve 40 bin öğrenci ağırladı. Eğitim faaliyetlerine çocukları doğrudan dahil eden müzede çocukların okul eğitimlerinin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Çocuklar gelecektir

Yenimahalle Belediye Fethi Yaşar, çocukların geleceğe daha iyi hazırlanmaları için bu müzeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Müze projesini hayata geçirirken,  tüm Türkiye’ye hizmet etmesinin planlayarak yola çıkmıştık. Bugün müzemiz Ankara ve çevresindeki ilçelere hizmet etmenin yanı sıra Tüm Türkiye’ye hizmet etmeye başladı. Bu durum bizi gururlandırıyor. Bugün iyi eğitim almış bireyler yetiştirebilirsek, Dünya ülkeleriyle yarışabilecek seviyeye gelebiliriz” dedi.

# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:41 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Etkinlik

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Jandarma’dan Pilotlar Günü Klibi Paylaştı mask
Jandarma’dan Pilotlar Günü Klibi Paylaştı
Nesibe Aydın Bahar Şenliğinde Ceza ve Manga Rüzgarı mask
Nesibe Aydın Bahar Şenliğinde Ceza ve Manga Rüzgarı
Dünyaca Ünlü Sanatçılar Bilkent Sanat Festivalinde! mask
Dünyaca Ünlü Sanatçılar Bilkent Sanat Festivalinde!
TCG Bayraktar 100 Yıllık Rotada İlerledi mask
TCG Bayraktar 100 Yıllık Rotada İlerledi
Ayhan: Binlerce Kişi Mustafa Kemal'in Hikayesini Dinleyecek mask
Ayhan: Binlerce Kişi Mustafa Kemal'in Hikayesini Dinleyecek
Sinema Salonlarında Bu Hafta 7 Film Vizyona Girecek mask
Sinema Salonlarında Bu Hafta 7 Film Vizyona Girecek
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor mask
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor
Arka Sokaklar 515. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Arka Sokaklar 515. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Ayhan: Binlerce Kişi Mustafa Kemal'in Hikayesini Dinleyecek mask
Ayhan: Binlerce Kişi Mustafa Kemal'in Hikayesini Dinleyecek
Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme! mask
Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme!

GALERİ

Doğuş, Malatya'da şakalandı mask
Doğuş, Malatya'da şakalandı
Ankara'da 120 milyon TL vurgun mask
Ankara'da 120 milyon TL vurgun
26 Nisan Özet Haberleri mask
26 Nisan Özet Haberleri
Reha Muhtar Kimdir? mask
Reha Muhtar Kimdir?
Nur Yerlitaş Kimdir? mask
Nur Yerlitaş Kimdir?
Melisa Aslı Pamuk Kimdir? mask
Melisa Aslı Pamuk Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL