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Albaraka Türk Yurt Dışındaki Şube Ağına Bağdat'ı Da Ekledi

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku: "Türkiye’deki hizmet kalitemizi Bağdat’a da taşıyarak gerçek ve tüzel müşterilerimizi memnun edeceğiz"

Albaraka Türk Yurt Dışındaki Şube Ağına Bağdat'ı Da Ekledi mask
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Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, Bağdat şubesi açılışını gerçekleştirerek, yurt dışındaki şube ağına bir yenisini daha ekledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, Erbil’den sonra yurt dışı şube ağına bir yenisini daha ekleyerek Bağdat’ta şube açtı. Irak’ın Bağdat şehrinde, kentin en önemli merkezlerinden biri olan 14 Ramadan bulvarında hizmete başlayan Albaraka Bağdat şubesi ile birlikte Albaraka Türk’ün yurt içi ve yurt dışı toplam şube sayısı 232’e ulaştı.

Albaraka Türk Bağdat şubesi, Bağdat ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri desteklemek, Bağdat’ta iş yapan Türklerle Türkiye’de iş yapan Bağdatlı iş adamlarına hem gerçek hem de tüzel anlamda katkıda bulunmayı hedefliyor.

"Müşterilerimizin beklenti ve taleplerini karşılayan bir bankayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka’nın yurt dışındaki ikinci şubesini Bağdat’ta açmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “Irak, Türkiye ile ticari ilişkilerin yoğun olduğu bir ülke. Aynı şekilde Bağdat’ta bu ticari ilişkinin en yoğun olduğu merkez. Türkiye’nin ilk katılım bankası olarak bu coğrafyada hem hizmet hem de potansiyel olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gerçek ve tüzel müşterilerinin olduğu her yerde, yanlarında olmayı amaçladıklarını ifade eden Utku, şunları kaydetti:

“Türkiye ve Bağdat arasındaki ticari ilişkiler ve burada bir şube açmamız yönünde gelen yoğun talepler, bizi Bağdat’ta şube açmaya sevk etti. Açılışla birlikte gelen mesajlar da ne derece doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. İnşallah Türkiye’deki hizmet kalitemizi Bağdat’ta da taşıyarak gerçek ve tüzel müşterilerimizi memnun edeceğiz. Albaraka olarak tüketiciye dokunan, onların beklenti ve taleplerini dinamik şekilde yöneten bir bankayız. Bu şubemizde müşterilerimizin yanında yer alacak, kaliteli hizmet sunacak ve onları Albaraka ayrıcalıklarından faydalandıracağız.”

Bugün 11:48 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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