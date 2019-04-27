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Beşiktaş'ta Şenol Güneş İlk Peşinde

Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak zirveye yaklaşan siyah-beyazlılar, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş İlk Peşinde mask
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Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak zirve yarışında yeniden iddialı hale gelen Beşiktaş, 30. haftada yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Şenol Güneş ilk peşinde

Haftaya lider giren Medipol Başakşehir'in üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanmayı bildi.

Beşiktaş, takımın başında dördüncü sezonunu geçiren teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk kez 6 maç üst üste galip gelmeyi amaçlıyor.

Siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adam yönetiminde daha önce bu sezon dışında, göreve geldiği ilk sezon olan 2015-2016'da ligde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Caner Erkin dönüyor, Medel yok

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Caner Erkin'in cezası sona erdi.

Tecrübeli oyuncu görev verilmesi halinde yarın oynanacak mücadelede sahaya çıkacak.

Sivas deplasmanında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen ve aynı zamanda sakatlığı bulunan Gary Medel ise yarın oynayamayacak.

Quaresma ve Adriano'nun durumu

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Ricardo Quaresma ve Adriano Correia'nın yarınki maçta kadroya girme ihtimali bulunuyor.

Hafta içinde yapılan antrenmanlara katılan iki futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde MKE Ankaragücü karşılaşmasında yeniden forma giyebilecek.

Derbi öncesi kart tehlikesi

Beşiktaş'ta Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbi öncesi iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı takıma transfer olan ve attığı kritik gollerle Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında iddialı hale getiren Burak Yılmaz'ın yanı sıra Ricardo Quaresma sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Her iki oyuncu MKE Ankaragücü karşısında da sarı kart görmesi halinde Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

Burak Yılmaz formunun zirvesinde

Beşiktaş'ta yarın gözler yine golcü oyuncu Burak Yılmaz üzerinde olacak.

Ligde son 5 haftada da fileleri havalandırmayı başaran milli futbolcu, ikinci yarının başında transfer olduğu Beşiktaş'ta toplam 9 gole imza koydu.

Gollerinin 7'sini Vodafone Park'ta kaydeden, Dolmabahçe'deki son 5 maçı boş geçmeyen Burak Yılmaz, sezonun ilk yarısında forma giydiği Trabzonspor'da da 5 kez gol sevinci yaşamıştı.

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Bugün 11:54 TSİ AA İstanbul- Spor

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