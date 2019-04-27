Altındağ Belediyesi Arı Gibi Çalışıyor

Altındağ'ın genelinde geniş çaplı asfalt çalışması başlatan ekipler, kış mevsiminden dolayı yıpranan ve alt yapı kuruluşları tarafından kazılan yollara bakım, onarım ve asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç Dr. Asım Balcı, çalışmaların Altındağ’ın genelinde devam edeceğini söyledi.

“75 bin ton asfalt atmayı hedefliyoruz.”

Başkan Asım Balcı asfalt çalışmaları hakkında bilgi verdi:

“Kış mevsiminde yollar çok yıpranıyor, ancak yağışlardan dolayı asfalt çalışmaları yavaşlamak zorunda kalıyor. Karla mücadele çalışmaları da asfaltı çok yıpratıyor ve yolları bozuyor. Ayrıca Altındağ inşaat yoğunluğunun çok fazla olduğu bir ilçe olduğu için, alt yapı kurum ve kuruluşları tarafından çok fazla kazı çalışması gerçekleştiriliyor. Bu durumdan vatandaşlarımız mağdur oluyor, biliyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için asfalt çalışmalarına hız verdik. Bu sezon 75 bin ton asfalt atma hedefimiz var. Bunun 25 bin tonunu kullandık. Önümüzdeki aylarda da asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek.”

“Vatandaşlarımızla işbirliği bizim için çok önemli...”

Çalışmaların belli bir program dahilinde ve oldukça hızlı ilerlediğini sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Eskiden köy olup mahalleye dönüşen bölgelerin yolları da dahil olmak üzere, Altındağ'ın tüm mahallelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen taleplere ve ihtiyaçlara öncelikli olarak yer veriyoruz. Vatandaşlarımızla işbirliği bizim için çok önemli...” dedi. Başkan Balcı, yeni yolların tüm Altındağlılara hayırlı olmasını temenni etti.