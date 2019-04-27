Beypalas, Turizm Bakanlığı’ndan İlk Butik Otel Unvanını Kazandı

Kurulduğu günden bu yana müşteri odaklı bir yaklaşım ve kaliteli hizmet sunma anlayışıyla hareket eden Beypazarı Beypalas Otel, Turizm Bakanlığı’ndan butik otel unvanını kazanarak Beypazarı’nda Bakanlığa bağlı tek otel seçildi. Beypalas Otel, ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtarak ilçe turizmine büyük ölçüde katkı sağlıyor.

Türkiye'de önde gelen ve alanlarında lider seçilen oteller kategorisinde Butik Otel Unvanı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından veriliyor. Otellerin uymak zorunda oldukları fiziki şartlar, işletmecilik esasları, uygulanacak fiyat tarifeleri ile birlikte belirlenen tesislerin yönetim, personel ve işletmenin sahip olduğu özellikler var. Bu anlamda minimum kriterleri yerine getirmelerinin yanı sıra içerisinde öneri oranı, otelin toplam puanı ve yorumları gibi kriterler bulunuyor. Tabi buna milyonlarca turistin oyları da dahil.

Tarihi Doku Modern Yapı İle Canlanıyor

Beypazarı Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan: “Beypazarı gibi tarihi zenginlikleri barındıran bu şehir de yerli ve yabancı misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak bizim için gurur verici. Otelimiz, içinde tarih barındıran bu şehrin merkezinde yer alıyor ve her türlü hizmeti sunuyor. Bizler kurduğumuz modern yapıyı, Osmanlı Devletinden kalma tarihi dokusuyla korumaya ve Turizm Bakanlığı’nın bize verdiği bu unvanı en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi.